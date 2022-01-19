Российский стартап для устранения IT-сбоев Monq Lab привлек €1 млн

Российский стартап для обнаружения и устранения IT-сбоев закрыл второй инвестиционный раунд и привлек €1 млн. Лид-инвестором стал сооснователь Veeam Software Ратмир Тимашев.

Это второй раунд инвестиций, который привлекает Monq Lab. Его объем, по данным Crunchbase, составил €1 млн, или $1,15 млн. Лид-инвестором выступил сооснователь компании Veeam РАтмир Тимашев.

Первый раунд был закрыт в июле 2014 года. Тогда стартап привлек первые $350 тыс. от New Nordic Ventures, о чем сооснователь Monq Lab Николай Ганюшкин рассказал RB.

Monq Lab основали в декабре 2019 года Николай Ганюшкин, Алексей Каменев и Сергей Письменный. Компания разрабатывает платформу, которая включает решения для обнаружения и предотвращения IT-сбоев.

Стартап зарегистрирован в Латвии, в России работает под юридическим лицом ООО «Монк Диджитал Лаб». По данным из ЕГРЮЛ, по итогам 2020 года компания получила выручку в 20,3 млн рублей при чистой прибыли в 8,2 млн рублей.

Подписывайтесь на наш, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!