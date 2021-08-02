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Cтартап monqlab для предотвращения IT-сбоев привлек первые инвестиции на глобальное развитие

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

Компания monqlab, которая развивает решения для обнаружения и предотвращения IT-сбоев, в июле 2021 года привлекла первый инвестиционный раунд в размере $350 тысяч от европейского венчурного фонда New Nordic Ventures. Об этом RB.ru сообщил CEO и сооснователь стартапа Николай Ганюшкин.

Cтартап monqlab для предотвращения IT-сбоев привлек первые инвестиции на глобальное развитие

Ганюшкин не раскрыл полученную фондом долю и оценку проекта. Однако, согласно базе данных Lursoft, фонду New Nordic Ventures принадлежит чуть более 10% в компании. Таким образом, весь стартап может быть оценен в $3,5 млн.

Головная компания monqlab зарегистрирована в Латвии, в России действует дочернее предприятие ООО «Монк Диджитал Лаб». По словам Ганюшкина, monqlab была выделена в 2019 году из ООО «Роспартнер» (сейчас ООО «Хоппер ИТ»), которое занимается разработкой и поддержкой высоконагруженных информационных систем.

Среди других основателей стартапа — Алексей Каменев, Сергей Письменный и Евгений Герасимов.

Основатели monqlab Алексей Каменев, Сергей Письменный, Николай Ганюшкин и Евгений Герасимов. Фото: monqlab

О продуктах monqlab

Стартап разрабатывает одноименную платформу сбора и интеллектуального анализа данных с возможностью управления процессами monq. На базе платформы предполагается создание целой линейки продуктов для интеллектуальной автоматизации в IT и не только.

Первым продуктом, разработанным на платформе, стал monq AIOps. Продукт предназначен для предотвращения IT-сбоев и позиционируется как зонтичный мониторинг и AIOps-решение (Artificial Intelligence for IT Operations — основной задачей таких решения является сбор всех больших технических данных о состоянии IT-инфраструктуры, сквозная зонтичная аналитика по всему IT и устранение сбоев до их возникновения с применением технологий искусственного интеллекта).  

Главное отличие от конкурентов — простое подключение внешних источников данных, любых систем мониторинга и источников логов.

Примеры интерфейсов monq

Также 26 июля компания выпустила бесплатный продукт monq Collector, который можно скачать на сайте monqlab. Monq Collector — это сбор и анализ логов и первичной аналитики по неструктурированным техническим большим данным. Продукт предназначен для инженеров поддержки, DevOps и SRE-инженеров для аудита логов и расследования ошибок, а также для специалистов информационной безопасности для аудита и расследования инцидентов безопасности.

В завершающей стадии разработки находится продукт для синтетического мониторинга и тестирования работы бизнес-приложений и оборудования — monq TestForge, который позволяет запускать скрипты, имитирующие действия пользователей и скрипты диагностики.

Среди своих клиентов monqlab называет «Интерфакс», правительство Татарстана, FinnPlay, Tet, ВТБ, «Тинькофф», S7.

О планах на развитие

По словам CEO компании monqlab Николая Ганюшкина, monqlab готовилась к раунду почти год и из трех предложений выбрала «предложение с наименьшей оценкой, но с максимальными перспективами».

«Мы искали прежде всего "умные деньги" и старт венчурной истории на глобальном рынке. Для нас эти деньги — начало действительно сильной истории, бустер для запуска международных продаж и развития продукта за рубежом», — сообщил Ганюшкин. 

На следующий год в планах компании — запустить SaaS-сервис для рынков Западной Европы и Северной Америки. При этом главной целью, по словам Ганюшкина, остается развитие платформы monq и превращение ее в полноценную экосистему интеллектуальной обработки данных, позволяющей создавать, коммерциализировать и развивать интеллектуальные продукты в том числе и сторонним разработчикам.

«Мы видели, что клиенты активно интересуются продуктом monqlab и завязывают на monq свои важные и даже критически важные бизнес процессы, то есть monqlab разработали продукт, который дает понятную ценность клиентам, и начали продавать его. Но мы также видели, что компании были необходимы быстрые и существенные изменения», — прокомментировал сделку управляющий партнер New Nordic Ventures Дмитрий Сайковский.

О рынке AIOps решений

Аналитики Valuates Reports оценили объем рынка AIOps в 2020 году в $4 млрд с перспективой роста до $24 млрд к 2027 году. Согласно исследованиям Verified Market Research, глобальный рынок платформ AIOps был оценен в $3,3 млрд в 2019 году и достигнет $38,6 млрд к 2027 году.

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Фото: Unsplash

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