Один из сооснователей разработчика решений для предотвращения ИТ-сбоев Monq Lab выкупил 100% компании

Соососнователь платформы all-in-one мониторинга Monq Digital Lab Николай Ганюшкин стал единственным владельцем компании. Он выкупил 100% долей у Александра Петренко. Это следует из данных ЕГРЮЛ, обратил внимание RB.RU. В компании не ответили на запрос издания на момент выхода публикации.
По данным сервиса «Контур.Фокус», Николай Ганюшкин был единственным владельцем ООО «Монк Диджитал Лаб» в 2020 году, через год компания принадлежала ООО «Монк», в 2022 году ее выкупил Александр Петренко. С 3 мая 2024 года Николаю Ганюшкину вновь принадлежат 100% в ООО «Монк Диджитал Лаб».
Monq Lab образовали в 2019 году путем выделения из ООО «Роспартнер» (сейчас ООО «Хоппер ИТ»). Среди других основателей стартапа — Алексей Каменев, Сергей Письменный и Евгений Герасимов. Компания разрабатывает платформу, которая включает решения для обнаружения и предотвращения IT-сбоев.
Стартап зарегистрирован в Латвии, в России работает под юридическим лицом ООО «Монк Диджитал Лаб». По данным ЕГРЮЛ, в 2023 году выручка ООО «Монк Диджитал Лаб» составила 70,8 млн рублей, чистая прибыль — 29,8 млн рублей.
- Летом 2021 года компания привлекла первый инвестиционный раунд в размере $350 тыс. от европейского венчурного фонда New Nordic Ventures.
- В 2022 году Monq Lab получила €1 млн, или $1,15 млн. Лид-инвестором выступил сооснователь Veeam Ратмир Тимашев.
Фото на обложке: Unsplash
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