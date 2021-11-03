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Pixar для взрослых: как студия 3D-анимации родом из России строит сюжетные кибермиры

Истории
Варвара Краснова
Варвара Краснова

Журналист и автор RB.RU

Елена Черкас

По примерным оценкам, в России на оригинальный видеоконтент тратят до $1 млрд в год — как минимум в сто двадцать раз меньше, чем в США. Один из самых быстрорастущих сегментов — adult animation, анимационные фильмы и сериалы для взрослых. Они становятся популярнее во многих странах — международные стриминги вроде Netflix и Amazon Prime Video уже выделяют на них почти 15% бюджетов, и с каждым годом эта цифра растет. 

Об этом говорят, в том числе, основатели студии Vivix, посвятившие себя разработке киберпанк-сериалов с фокусом на «молодых взрослых». Стартап делает ставку на сильный сюжет и быстрое производство качественной анимации: в его команде несколько десятков опытных сценаристов, креативных продюсеров, аниматоров и художников, приложивших руку к мирам Marvel, Riot Games, Lucasfilm и Warner Bros. 

Pixar для взрослых: как студия 3D-анимации родом из России строит сюжетные кибермиры

«Голубая мечта» основателей Vivix — сформировать собственную вселенную, влюбить в нее десятки миллионов зрителей и вывести за пределы кинематографа и стриминга по аналогии с крупнейшими кино- и игровыми франшизами вроде Star Wars или League of Legends. 

Под эту идею компания привлекла полмиллиона долларов инвестиций от «ТилТех Капитал» и нескольких бизнес-ангелов, и сейчас выстраивает работу с заказчиками из России, Европы и США. Так, первыми на территории России и СНГ киновселенную Vivix увидят зрители «Кинопоиска» — об этом редакции рассказали представители компаний.

RB.RU побеседовал с сооснователями проекта Ильей Кузюком и Ильей Мозжухиным о грядущих сделках, «хорошей» и «плохой» анимации и силе нетворкинга. 

 основатели vivix

Основатели Vivix: Илья Кузюк и Илья Мозжухин

 

«У нас не было бизнес-модели, денег и команды. Но была идея и вера в рынок» 

 

В 2019 году на Netflix вышел сериал-антология «Любовь. Смерть. Роботы», каждая часть которого посвящена конкретной социальной проблеме. Проект увлек миллионы пользователей — в том числе физика и финансиста Илью Кузюка. Он искал для себя новое дело: за несколько лет успел поработать в J.P. Morgan, Renaissance Capital и «МаксимаТелеком», запустить и вывести на американский рынок развлекательный стартап PlatformaVR и разочароваться в нем. 

Илья Кузюк: «Пока что фантазии о применении VR-сервисов разбиваются о неудобные дорогие устройства, неготовность пользователей и платформ. Чтобы перейти от нишевого к массовому применению, рынку виртуальной реальности нужно еще как минимум несколько лет, а скорее всего, десятки лет».

В этом же время на мировом рынке анимации наметился «тектонический сдвиг» — как отмечает предприниматель, подросло поколение воспитанных на играх людей, готовых по-настоящему переживать за цифровых персонажей. 

Илья Кузюк: «Сейчас люди не просто участвуют в фантастических многопользовательских играх, но и смотрят стримы — например, по игре The Last of Us. Все потому, что взрослая анимация — будь то сериал, фильм или игра — это не рафинированное пространство, а целый альтернативный мир со своими смыслами, где есть место серьезным идеям, “другому” юмору и острым темам, таким как секс и насилие.

Сегодня такие виртуальные миры стали называть модным словом метавселенная или metaverse. В отношении того, как можно увлечь взрослых людей короткими “мультиками”, меня очень вдохновил опыт Blur Studio, создателей “Любви. Смерти. Роботов”». 

В титрах сериала Илья увидел много русских имен — и написал каждому, чьи контакты смог найти. А когда в Москву с лекцией приехал Майк Хилл, концепт-дизайнер сериала, Илья договорился с ним о встрече, где предложил собрать команду для создания эпизодов следующего сезона. От Майка получил вежливый отказ, зато отозвались несколько художников.

 

Любовь. Смерть и Роботы

Кадр из сериала «Любовь. Смерть. Роботы»

 

Илья Кузюк: «Одним из них был Илья Мозжухин, ведущий аниматор эпизода Blindspot первого сезона “Роботов”. Я предложил ему собрать команду и сделать похожий по духу продукт для российского рынка». 

Илья Мозжухин: «Сначала подумал, что ко мне стучится городской сумасшедший, слишком уж амбициозным был замысел. Мы долго обсуждали проект с художественной и производственной сторон, и в итоге я загорелся идеей». 

Первым делом Илье Кузюку нужно было найти потенциальных заказчиков. Илья Мозжухин, в свою очередь, начал собирать людей: он знал художников и аниматоров, работавших над синематик-трейлерами популярных игр League of Legends, Call of Duty и Cyberpunk 2077, создававших сцены для фильмов «Аквамен» и «Покемон. Детектив Пикачу».

Илья Кузюк: «У нас не было бизнес-модели, больших денег и конкретной команды. Но была идея и понимание, что рынок взрослой анимации будет неизбежно расти. Плюс в моей записной книжке нашлось много полезных контактов: я смог дотянуться до владельцев и топ-менеджеров стримингов, разработчиков игр, дизайнеров».

 

«А давайте сделаем как Netflix, но дешевле» 


 

Стратегия основателей была такой: выйти на топ-менеджеров стриминговых платформ и предложить им сериал или фильм со взрослой анимацией. 

Илья Кузюк: «Мы продумали краткие концепции нескольких постапокалиптических сюжетов, сделали простенькую презентацию и начали ходить по встречам с предложением в духе “а давайте сделаем под ключ классный сериал как у Netflix”. Бренда своего еще не было, как и кейсов, но зато мы предлагали продукт по более низкой стоимости, чем зарубежные студии». 

Первым идею подхватил ivi — и попросил Vivix создать пробную минуту CGI*computer-generated imagery: изображения, сгенерированные компьютером-тизера. Над пилотом три месяца трудились пять специалистов и около тридцати парт-тайм фрилансеров. Несмотря на внушительные трудозатраты, Илья отмечает, что проект получился эффективным: заказ одной минуты у европейской студии обошелся бы в $200-300 тыс., что на порядок дороже. Временные издержки тоже удалось снизить.

 

Тизер для ivi

 

Илья Мозжухин: «Работа над трехмерной анимационной сценой ведется поэтапно: сначала делаем 3D-модели окружения и персонажей, затем накладываем “скелет” — с его помощью аниматор управляет объектом как марионеткой.

Параллельно разрабатываем текстуры, освещение и “настроение” сцены. Следующим шагом добавляем симуляцию одежды, волос и эффектов  — скажем, огненных взрывов или бурления горной реки.

В самом конце идет рендеринг, то есть финальный просчет картинки с корректным освещением, что и делает картинку “живой”. Для этого обычно используются специальные программы, которые могут довольно реалистично просчитать сотни тысяч деталей».

Обычно такой обсчет занимает много времени и требует больших мощностей — так, мощный компьютер стоимостью $10 тыс. может более часа «рендерить» только один кадр. Учитывая, что в анимационном кинопроизводстве в одной секунде помещается 24 кадра, на отрисовку минуты у такой машины уйдет 1,5 тыс. часов или около двух месяцев бесперебойной работы. Поэтому Vivix попробовали изменить подход.

Илья Мозжухин: «Мы решили протестировать гипотезу и просчитать финальную картинку на Unreal Engine, игровом движке от Epic Games. Тогда это было для рынка в новинку, и мы действительно смогли сильно сократить расходы и время производства, но в результате поняли, что использовать движок можно лишь для коротких и несложных по качеству роликов. 

Если планируете использовать такой движок для отрисовки множества деталей под многочасовой продукт, готовьтесь к постоянным сбоям и качеству картинки, несравнимому с полнометражными западными проектами — особенно в том, что касается симуляции и рендеринга волос, кожи и одежды.

Ну а мы пришли к выводу: наш “контент-завод” должен работать на устойчивых “станках”, поэтому вернулись к проверенному софту для рендеринга, плюс обогатили его собственными ИТ-решениями».

 

цифровой аватар

Цифровой аватар для White Rabbit

 

Хотя, по словам Ильи Кузюка, заказчику ролик понравился, и все расходы были оплачены, на тот момент полноценный сериал ivi заказывать не стали. Зато о команде стали узнавать другие компании: так, для известной игровой студии из Европы Vivix подготовил геймплей-трейлер, а для концептуального ресторана She от White Rabbit Family разработал образ Саши Вайнер — искусственного интеллекта, получившего должность бренд-шефа.

 

От CGI-подрядчика к продюсерскому центру

 

После первых проектов команда определилась, что хочет заниматься именно взрослой анимацией, полноценным производством сюжетных миров. Как поделился сооснователь проекта, формат полного цикла выбрали не только потому, что к нему лежала душа, но и потому, что отрисовка графики под чью-то идею — настоящий «красный океан».

Илья Кузюк: «Классических CGI-подрядчиков много, рентабельность у них невысокая и даже за рубежом многие не выживают. И потом, это очень нервная работа, когда продюсер и режиссер постоянно просят “накинуть еще вариантик” или “вот тут взгляд повоодушевленнее оформить”. 

Мы же хотели творить, избегая жесткого креативного контроля — вроде того, как это сделала студия “Анимаккорд”, создавшая популярную во многих странах франшизу “Маша и медведь”.

“Взрослых” примеров в России особенно нет, а вот за рубежом их масса: на Prime Video вышел гиперуспешный Invincible, создатели League of Legends снимают мультсериал Arcane для Netflix, а в ноябре этого года на Crunchyroll и Adult Swim релизнут Blade Runner: Black Lotus — по мотивам “Бегущего по лезвию”».

Монетизировать мульт-вселенную можно как в онлайне, так и в офлайне: передавать права на экранизацию, использование образов в комиксах, видеоиграх, мерче, тематических парках и так далее. По словам основателей Vivix, тут рынку взрослой анимации есть, куда стремиться: детская и семейная анимация — например, персонажи Pixar — приносят более половины выручки из офлайна. 

К осени 2020 года команда сформулировала несколько идей фантастических франшиз: их сюжетные линии частично основаны на литературных произведениях, которыми увлекаются основатели.

Так, например, сейчас Илья общается с семьей Стругацких, чтобы экранизировать один из своих любимых романов. Также компания анонсировала короткий сериал-антологию «Револьвер» — он основан на международно признанных фантастических новеллах.

 

Производственный процесс

Производственный процесс

 

Илья Кузюк: «Большинство наших идей сводится к размышлениям про альтернативное будущее в духе киберпанка. Поэтому фильмы будут очень метафоричны — они про поиск смысла и человечности в эпоху разобщенности. Думаю, это даже можно назвать нашей миссией — нащупывать непопсовые истории, которые заставят людей задуматься о том, куда движется мир».

В качестве теста наброски показали художникам, продюсерам и стримингам, получили хороший отклик. Однако дальше двигаться стало сложнее: хотя труд команды оплачивался минимально, а основатели и вовсе жили на свои сбережения, вырученные за первые заказы и реинвестированные в проект деньги кончились (за 2020 год Vivix заработал около $250 тыс., а основатели вложили около $10 тыс.).

Браться за новые подряды означало отклониться от мечты. Сказывалась и пандемия — часть оплат задерживалась.

Чтобы разрешить финансовые трудности, основатели стали искать венчурные деньги. Осенью 2020 года Vivix заметил «ТилТех Капитал»: фонд уже инвестировал в предыдущий стартап Ильи Кузюка и некоторое время наблюдал за новым проектом. В итоге решил поддержать его, заодно продолжив тестировать собственную гипотезу — что проекты с российскими корнями имеют большой экспортный потенциал. 

За время pre-seed раунда компания привлекла около $500 тыс. суммарно — от «ТилТех Капитала» и нескольких российских бизнес-ангелов. Как подчеркивает Илья Кузюк, большая часть пришла от инвесторов, связанных с МФТИ, его альма-матер. Вложения позволили отказаться от всех неприоритетных проектов и заняться чистым творчеством. 

После этого у стартапа стали активно развиваться взаимоотношения с крупнейшим российским стримингом «Кинопоиск». Медиасервис «Яндекса» заинтересовался флагманским концептом Vivix — 3D-сериалом под кодовым названием Artificial Detective (A.D.).

История рассказывает про отставного робота-детектива, который просыпается в постапокалиптичном мире и начинает расследовать пропажу человечества. Как делятся создатели, они вдохновлялись чертами миров «Я — легенда!», «Стражей Галактики» и Detroit: Become Human. 

 

вселенная vivix

Кадр из вселенной Vivix

 

Илья Кузюк: «Наши отношения с ”Кинопоиском” развивались постепенно — мы познакомились еще в конце 2019 года и поддерживали связь во время работы над проектом, несколько раз встречались. Можно сказать, продюсеры ”Яндекса” — свидетели взросления нашей вселенной, от первых наивных презентаций до проработанного сценария и мощных концепт-артов. Активные переговоры начались в феврале 2021 года.

На днях мы подписали договор, передали стримингу права на показ сериала на территории России и СНГ. Кажется, наша сделка стала одной из самых крупных в отечественной истории 3D-анимации. 

Но на этом не останавливаемся — сериал выйдет и на других, зарубежных площадках. Первые эпизоды зрители увидят в 2023 году, а остальные — в 2024».

 

А-игрокам приготовиться

 

Предприниматели рассказали, что в процессе развития студии возникало немало вопросов и сложностей. Как проработать достаточно сильный и масштабный сюжет? Как построить эффективный производственный процесс? Как оформлять патенты? Каких людей лучше набирать в команду? Ответы и решения находились постепенно.

Какие-то вопросы — вроде оформления патентов на идеи, логотипы и даже домены будущих миров — удалось решить силами юристов. С какими-то — вроде многомесячного цикла сделки и производства — пришлось просто смириться. Например, франшизу A.D. начали разрабатывать в 2020 году: год ушел на концептуальную составляющую, еще полгода — на масштабирование и больше двух лет займет продакшн. 

К остальному пришлось подходить творчески. Так, для усиления проекта Vivix нанял креативных продюсеров, пригласил зарубежных сценаристов (весь контент производится изначально на английском, и впоследствии переводится), сделал эдвайзером бывшего топ-менеджера компании-разработчика AR-гарнитур Magic Leap. Почти всю музыку стартап пишет своими силами, а для озвучки проводит кастинги среди актеров.

 

кибермир

Кибермир Vivix

 

Илья Кузюк: «Первые истории мы генерили совместно. Но постепенно стало понятно, что для этого нужны отдельные люди. И тогда я вспомнил талантливых ребят из университетской команды КВН — двое из них, Максим Королев и Александр Виниченко, согласились стать нашими авторами и сценаристами. Теперь они продумывают миры с размахом Marvel — чтобы десятки персонажей и событий можно было увязать в цельную картинку, и чтобы каждая из линий была интересна.

Уверен, совместными усилиями как креативной группы, так и арт-команды у нас получится нащупать свою нишу — как это сделали создатели “Южного Парка” или “Рика и Морти”, отличных мультфильмов для взрослых со своим юмором и языком». 

Искать свой подход Vivix пришлось и в отношении картинки.

Илья Мозжухин: «Для крутой картинки недостаточно большого бюджета на анимацию: например, чтобы “поверить”, что из рук героя вылезают металлические лезвия, мало красиво нарисовать — должна чувствоваться тяжесть. То есть даже в фантастических фильмах нужно соблюдать базовые законы физики, математики, анатомии — будь то бросок камня, глоток воды или пульсирующая венка в глазу.

Еще многие анимационные проекты “грешат” тем, что чрезмерно полагаются на технологии захвата движения тела и лица. Но мимика и движение нарисованных персонажей должны быть чуть-чуть утрированными — чисто человеческие ухватки на антропоморфных персонажах будут выглядеть странно и отталкивающе, этот эффект называется “зловещей долиной”. 

Если использовать мокап*motion capture, захват движения актера специальными датчиками и камерами, то для референса, а потом все равно лучше отрисовывать вручную — так, например, делал Джеймс Кэмерон, когда снимал “Аватар”. Поэтому мы выбрали гибридный подход — используем и мокап, и ручную кропотливую анимацию, а для экшн-сцен снимаем каскадеров и используем видео как наглядное пособие».

Однако самое сложное в предпринимательском пути, признаются собеседники RB.RU — собрать сильную команду из единомышленников.

Илья Кузюк: «Мы нанимаем только A-игроков, людей с независимым сильным мышлением, с тягой к развитию. Правильный ли выбор, становится понятно после примерно месяца совместной работы. Поэтому сейчас мы быстро приглашаем людей, но и быстро с ними расстаемся, если человек не вывозит».

 

План на сотни миллионов

 

Глобальный план Vivix — создать качественный продукт, собрать свою аудиторию из нескольких десятков миллионов зрителей и, в случае успеха, конвертировать их интерес в сотни миллионов долларов

Илья Кузюк: «Учитывая, что по духу мы очень близки к игровой индустрии, сначала обратимся к гейм-провайдерам, предложив выкупить права на персонажей для создания игры по мотивам. 

После запустим “взрослый” мерч, скажем, одежду с символикой нашей вселенной. Есть и нетрадиционные варианты — так, в Калифорнии создатели “Роботов” запустили коллаборацию с производителями каннабиса. То есть форматы ограничены лишь воображением: мы с командой уже дофантазировались до тематических кибертраков Tesla!

Причем договариваться нужно уже сейчас. К примеру, “Игра в кальмара” пока на пике, но уже через полгода о ней забудут. Так происходит с большинством сериалов, и поэтому продумать пути для расширения нужно заранее. В частности, мы договариваемся о правах на трансляцию сериала за рубежом — и сейчас ведем переговоры с западными стриминговыми гигантами».

 

процесс

Съемочный процесс

 

Что касается географического покрытия, Vivix открыт для всех рынков: у компании полностью удаленная русскоязычная команда, которая рассосредоточена от Лондона до Шри-Ланки. Есть небольшой офис в Москве и представительство в США.

Илья Кузюк: «Хотим, чтобы проект стал международно известным. И верим, что для этого у нас есть все.

Во-первых, несмотря на близость к ИТ-сфере, во взрослой анимации нет “дисконта за географию” — к Vivix не относятся как к “русским хакерам”. Наоборот, наши предложения с удовольствием рассматривают и европейские, и американские, и азиатские дистрибьюторы. Так, мы уже общались с самым крупным стримингом Китая по поводу новой франшизы.

Во-вторых, мир глобализуется и национальные предпочтения уже не так важны — да, можно “заточить” архитектуру виртуального мира или жесты персонажей под страну — но “творчество в угоду” перестало быть обязательным критерием успеха. Сейчас рынок открывается для криэйторов — творцов, которые делают то, что им действительно нравится.

В-третьих, наша бизнес-модель позволяет делать суперкачественный продукт по низкой стоимости — поскольку мы платим специалистам больше, чем в России, но меньше, чем в Америке и, что еще важнее, у нас жесткие ограничения на количество итераций каждой сцены или персонажа. Другими словами, мы больше толерантны к неидеальностям — ведь у нас нет десятка лет, чтобы сделать новый “Аватар”. 

Это не значит, что мы жертвуем качеством — это значит, что мы стараемся доверять художникам и придерживаемся стратегии “лучшее — враг хорошего”, не перебираем по сотне вариантов каждого кадра, анимации или персонажа».

Под эти планы стартап планирует до конца года привлечь несколько миллионов долларов инвестиций и пустить их на масштабирование текущей франшизы и развитие следующих миров.

Основатели рассказали о договоренностях с несколькими партнерами — новый раунд закроют как текущие инвесторы, так и новые, компании с узкой экспертизой из Америки и Европы. 

 

Что думает рынок 

 

 

Ольга Филипук

Ольга Филипук, директор по контенту медиасервисов «Яндекса»

«КиноПоиск» — это видеостриминг, рожденный в технологической компании, поэтому нам особенно близки проекты на стыке технологий и творчества. 

Команда VIVIX работают на редкой «территории» сразу двух культур — и анимационной и гейминговой. Поэтому нам особенно ценно быть причастными к созданию новой киберпанк-вселенной сериала Artificial Detective. А успех в мировой культуре проектов вроде «Любовь. Смерть. Роботы» только подтверждают интерес к подобным многослойным и неординарным сериалам — со своими «законами» и множеством деталей.

 

Илья Кобяков

Илья Кобяков, управляющий партнер «ТилТех Капитал»

Уникальный медиаконтент — один из немногих инструментов в борьбе бигтеха за лояльность потребителей. Учитывая это и то, что Vivix — команда первоклассных художников, создающая продукты на востребованной и быстрорастущей нише adult animation, мы приняли решение поддержать стартап. С учетом текущей динамики и договоренностей ожидаем высокий спрос на продукты студии со стороны глобальных и локальных стриминговых сервисов.

 

Денис Всевятский

Денис Всесвятский, директор телеканала «2×2»

Можно смело сказать, что в России ренессанс взрослой анимации, во многом благодаря агрегаторам видеоконтента — так, «Рик и Морти» стало шоу номер один на «Кинопоиске». Наш канал с 2007 года поддерживает направление adult animation, а сейчас вместе с Premier запускаем несколько крупных «взрослых» проектов: первая премьера этой осени — анимационный блокбастер «Вселенная Хакинга» про злоключения трех русских хакеров.

Формат постепенно развивается и захватывает новые направления. Раньше культовые «мультики для взрослых» были предельно циничны, полны черного юмора и сатиры, сейчас же растет спрос на новую искренность и эскапизм — отсюда популярность таких милых шоу, как «Полночные откровения», «Ближе некуда», «Тука и Берти». Становится выше спрос на анимационную рекламу и брендированные мультсериалы — они эффективнее и нативнее благодаря игровой и художественной форме.

Главное препятствие для поставщиков такого контента во всем мире — поиск  качественных жанровых сценаристов. На мой взгляд, второй сезон альманаха «Любовь. Смерть. Роботы» доказал, что красивой визуальной формы зрителю недостаточно — во взрослой анимации нужно гораздо больше работать над содержанием и смыслами. 

 

Владимир Лапин

Владимир Лапин, независимый медиаконсультант, экс-коммерческий директор ivi Originals

В конце 2019 года мы в ivi серьезно задумались об анимации, рассчитанной на молодежную и взрослую аудитории — успех проекта «Любовь. Смерть. Роботы» никого не оставил равнодушным.

В то же время мы познакомились с Vivix и решили протестировать это направление — ребята оказались талантливые, идейные, смогли довольно быстро создать пилотную сцену, показав возможности движка. Что сейчас происходит с проектом, я не знаю, но, насколько я слышал, ivi продолжает интересоваться этим жанровым направлением. 

В целом, анимация — это дорогой, но весьма перспективный формат. И дело не только в том, что в случае успеха для производителя контента открываются монетизационные возможности лицензионного бизнеса, но и в том, что анимация — это универсальный язык, который гораздо проще локализовать для международной дистрибуции. А использование компьютерных движков для производства может позволить снизить производственные затраты.

Какое-то время назад я видел первые наброски одной из вселенных Vivix, и уже тогда они выглядели весьма привлекательно — как сюжетно, так и визуально. Я уверен, компания выбрала очень верную стратегию — не создавать продукт под кого-то, а творить самим, находя покупателя на финальную версию. Надеюсь, что ребят ждет большой успех.

 Все фото: предоставлены героями

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