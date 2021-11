Pixar для взрослых: как студия 3D-анимации родом из России строит сюжетные кибермиры

«Голубая мечта» основателей Vivix — сформировать собственную вселенную, влюбить в нее десятки миллионов зрителей и вывести за пределы кинематографа и стриминга по аналогии с крупнейшими кино- и игровыми франшизами вроде Star Wars или League of Legends.

Под эту идею компания привлекла полмиллиона долларов инвестиций от «ТилТех Капитал» и нескольких бизнес-ангелов, и сейчас выстраивает работу с заказчиками из России, Европы и США. Так, первыми на территории России и СНГ киновселенную Vivix увидят зрители «Кинопоиска» — об этом редакции рассказали представители компаний.

RB.RU побеседовал с сооснователями проекта Ильей Кузюком и Ильей Мозжухиным о грядущих сделках, «хорошей» и «плохой» анимации и силе нетворкинга.

Основатели Vivix: Илья Кузюк и Илья Мозжухин

«У нас не было бизнес-модели, денег и команды. Но была идея и вера в рынок»

В 2019 году на Netflix вышел сериал-антология «Любовь. Смерть. Роботы», каждая часть которого посвящена конкретной социальной проблеме. Проект увлек миллионы пользователей — в том числе физика и финансиста Илью Кузюка. Он искал для себя новое дело: за несколько лет успел поработать в J.P. Morgan, Renaissance Capital и «МаксимаТелеком», запустить и вывести на американский рынок развлекательный стартап PlatformaVR и разочароваться в нем.

Илья Кузюк: «Пока что фантазии о применении VR-сервисов разбиваются о неудобные дорогие устройства, неготовность пользователей и платформ. Чтобы перейти от нишевого к массовому применению, рынку виртуальной реальности нужно еще как минимум несколько лет, а скорее всего, десятки лет».

В этом же время на мировом рынке анимации наметился «тектонический сдвиг» — как отмечает предприниматель, подросло поколение воспитанных на играх людей, готовых по-настоящему переживать за цифровых персонажей.

Илья Кузюк: «Сейчас люди не просто участвуют в фантастических многопользовательских играх, но и смотрят стримы — например, по игре The Last of Us. Все потому, что взрослая анимация — будь то сериал, фильм или игра — это не рафинированное пространство, а целый альтернативный мир со своими смыслами, где есть место серьезным идеям, “другому” юмору и острым темам, таким как секс и насилие.

Сегодня такие виртуальные миры стали называть модным словом метавселенная или metaverse. В отношении того, как можно увлечь взрослых людей короткими “мультиками”, меня очень вдохновил опыт Blur Studio, создателей “Любви. Смерти. Роботов”».

В титрах сериала Илья увидел много русских имен — и написал каждому, чьи контакты смог найти. А когда в Москву с лекцией приехал Майк Хилл, концепт-дизайнер сериала, Илья договорился с ним о встрече, где предложил собрать команду для создания эпизодов следующего сезона. От Майка получил вежливый отказ, зато отозвались несколько художников.

Кадр из сериала «Любовь. Смерть. Роботы»

Илья Кузюк: «Одним из них был Илья Мозжухин, ведущий аниматор эпизода Blindspot первого сезона “Роботов”. Я предложил ему собрать команду и сделать похожий по духу продукт для российского рынка».

Илья Мозжухин: «Сначала подумал, что ко мне стучится городской сумасшедший, слишком уж амбициозным был замысел. Мы долго обсуждали проект с художественной и производственной сторон, и в итоге я загорелся идеей».

Первым делом Илье Кузюку нужно было найти потенциальных заказчиков. Илья Мозжухин, в свою очередь, начал собирать людей: он знал художников и аниматоров, работавших над синематик-трейлерами популярных игр League of Legends, Call of Duty и Cyberpunk 2077, создававших сцены для фильмов «Аквамен» и «Покемон. Детектив Пикачу».

Илья Кузюк: «У нас не было бизнес-модели, больших денег и конкретной команды. Но была идея и понимание, что рынок взрослой анимации будет неизбежно расти. Плюс в моей записной книжке нашлось много полезных контактов: я смог дотянуться до владельцев и топ-менеджеров стримингов, разработчиков игр, дизайнеров».