Vitobox вложила $100 тыс. в производителя безалкогольного алкоголя Drinksome

HealthTech-стартап Vitobox вложил $100 тыс. в производителя безалкогольного алкоголя Drinksome. Компании планируют вскоре представить alcohol-free ром, виски, текилу, тоник, крафтовое пиво, и продолжить экспансию на рынках Средней Азии и Северной Африки.

О сделке рассказал представитель Vitobox.

Стартап по выпуску напитков из безалкогольных спиртов Drinksome запустили в декабре 2022 года. По собственным данным, за первый квартал 2023 года компания заключила контрактов по дистрибуции на более чем 50 млн рублей. Бизнес Drinksome оценивается в $1 млн.

Vitobox и Drinksome планируют разработать совместную матрицу продуктов (ром, виски, текилу, тоник, крафтовое пиво и безалкогольные коктейли), запустить продажи на всей территории России и СНГ, а также продолжить экспансию на рынках Средней Азии и Северной Африки. Продукты будут представлены в HoReCa-холдингах и реализовываться через традиционные каналы ритейла, сообщили в Vitobox.

Drinsome ранее привлек $50 тыс. от сооснователя Vitobox Александра Вученовича. В марте ИИ-платформа по подбору витаминов Vitobox сообщила о выходе на рынки ОАЭ, Армении, Казахстана, Белоруссии и Кыргызстана.

В феврале Vitobox купила 30% стартапа по созданию напитков на основе наноэмульсии Goatea за $1 млн.

Фото на обложке: woo.vitobox