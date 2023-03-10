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ИИ-платформа по подбору витаминов Vitobox вышла на рынки ОАЭ и СНГ

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Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

Платформа по подбору витаминов Vitobox запустила продажи в ОАЭ, Армении, Казахстане, Беларуси и Кыргызстане, сообщил RB.RU представитель компании. За первую неделю работы компания осуществила более 1 тыс. продаж, лидером по выручке стал Казахстан.

ИИ-платформа по подбору витаминов Vitobox вышла на рынки ОАЭ и СНГ

Vitobox вышла на новые рынки, используя российские маркетплейсы, для СНГ — Wildberries, для ОАЭ — Yalla.Market (формально сервис дубайский, у него российские основатели — прим. ред.), средний рост продаж за первую неделю составил 40%.

Международную экспансию в Vitobox объясняют прогнозами роста мирового рынка медицинских технологий — согласно ожиданиям, он достигнет $504 млрд к 2025 году, из которых $16,6 млрд будут приходиться на рынок персонализированных витаминов. 

«Следующим шагом мы планируем экспансию в Европе, начав с Балканских стран, используя имеющиеся связи с фармацевтическими дистрибьюторами, затем открыть продажи в Западной Европе, так как есть высокий интерес от немецких и французских стратегов. Стоит отдельно отметить, что с течением времени международные контрагенты начинают снова возвращаться к переговорам с российскими компаниями», — сообщил CEO и сооснователь Vitobox Александр Вученович.

В Европу сервис планирует выходить с персонализацией по модели D2C — напрямую через сайт, а также через маркетплейс Amazon.

  • Vitobox — это ИИ-платформа подбора персонализированных витаминов. Над алгоритмом работали ведущие врачи и ученые из Imperial College London, University of Zurich, Университета имени И.М. Сеченова и МГУ. Точность подбора составляет 93,2%. По собственным данным, число пользователей сервиса превышает 250 тыс. человек. Компания зарегистрирована в Москве.
  • В начале февраля 2023 года Vitobox стала владельцем 30%-ной доли в компании по созданию напитков на основе наноэмульсии Goatea. Компании планируют создавать кобрендинговые продукты и совместно расширять рынок дистрибуции.

Фото на обложке: Unsplash

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