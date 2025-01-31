Мишустин заявил премьеру Киргизии о давлении на российский бизнес
Премьер-министр России Михаил Мишустин во время встречи с главой правительства Киргизии Адылбеком Касымалиевым в Казахстане попросил киргизские власти пересмотреть отношения с российским бизнесом, передает «Интерфакс-Казахстан».
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Российский премьер заявил, что у него есть «ряд вопросов» к киргизскому коллеге. В том числе Москва обеспокоена «необоснованными претензиями и неправовыми заявлениями представителей госорганов Киргизии высокого уровня в отношении добропорядочных, добросовестных российских компаний, которые развивают экономику Киргизии», отметил Мишустин.
Премьер подчеркнул, что претензии в основном направляются компаниям, которые «входят в число крупнейших налогоплательщиков». По его словам, опасения российской стороны, а также факты «противоправных, иногда вымогательских действий» были изложены в дипломатической ноте МИД России.
Мишустин призвал власти Киргизии «прекратить административное давление» на российские компании.
В ответ на заявление Мишустина Касымалиев подчеркнул, что ранее обсуждал с российским коллегой тему взаимоотношений правительства и российского бизнеса. Чиновник заверил Мишустина, что по возвращению в Бишкек постарается «еще раз об этом у себя поговорить» и передать российской стороне актуальную информацию.
В апреле 2024 года антимонопольная служба Киргизии внесла «Яндекс Такси» в реестр монополистов за занятие доминирующего положения на рынке. Позднее, как сообщал «Вечерний Бишкек», агрегатора такси обвинили в уклонении от налогов в особо крупном размере, после чего в офисах компании прошли обыски.
В конце ноября представитель «Яндекс Такси» заявил, что компания будет отстаивать свои интересы в стране, а «меры антимонопольного регулирования к компании не применялись».
Фото на обложке: Sean Gallup / Getty Images
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