Киргизия внесла «Яндекс Такси» в реестр монополистов. Компанию признали занимающей доминирующее положение на рынке. Ранее «Яндекс Такси» раскритиковала российская ФАС, Казахстан привлек компанию к административной ответственности по итогам антимонопольного расследования.

Сервис «Яндекс Такси» попал в государственный реестр монополистов Киргизии. Об этом сообщила антимонопольная служба Киргизии.

«[...] республиканский реестр дополнен хозяйствующими субъектами ОсОО “Яндекс.Такси.Корп”», – говорится в сообщении. Таким образом компания признана в Киргизии занимающей доминирующее положение на рынке.

В ноябре 2023 года ФАС России раскритиковала «Яндекс Такси» за комиссии, ценообразование, блокировку пассажиров и водителей, а ранее признала компанию доминирующим сервисом на рынке и пригрозила антимонопольными мерами.

В декабре 2023 года «Яндекс Такси» внес порядка $6,5 млн в госфонд Казахстана после проведенного антимонопольного расследования, по итогам которого компанию привлекли к административной ответственности.

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