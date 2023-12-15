«Яндекс Такси» внес порядка $6,5 млн в госфонд Казахстана после антимонопольного расследования

Сервис «Яндекс Такси» внес 3 млрд тенге (более $6,5 млн) в государственный фонд поддержки цифровой экосистемы Казахстана, сообщило Агентство по защите и развитию конкуренции Казахстана (АЗРК).

Ведомство завершило антимонопольное расследование в отношении сервиса и по итогам привлекло компанию к административной ответственности «за координацию экономической деятельности таксопарков, выраженную в навязывании услуг технической поддержки программного обеспечения контрольно-кассовых машин».

Также «Яндекс Такси» привлекли к административной ответственности за непредоставление информации антимонопольному органу.

Сообщается, что по итогам расследования компания на добровольной основе внесла 3 млрд тенге в государственный фонд поддержки цифровой экосистемы Казахстана. Также АЗРК согласовала антимонопольный комплаенс «Яндекс Такси», который предусмотривает комплекс мер.

В их числе — отмена с 14 декабря взыскания комиссии «Яндекса», если заказ превышает двукратно базовую стоимость поездки (экономический эффект оценивется в 2 млрд тенге в год); ограничения на повышение тарифа выше х3 в условиях максимального спроса на услуги такси и другие меры.

Также АЗРК инициировала поправки в законодательство, которые позволят водителям работать напрямую с «Яндексом» без таксопарков (комиссия таксопарков, как сообщается, составляет 4–8%).

Кроме того, независимая аудиторская компанией в сфере IT вместе с АЗРК, Министерством цифрового развития и аэрокосмической промышленности, проведут аудит алгоритмического ценообразования.

АЗРК в феврале 2023 года составила в отношении «Яндекс.Такси» протокол об административном правонарушении — компания не предоставила информацию для антимонопольного расследования. Ведомство ранее пришло к выводу, что сервис контролирует и значительно влияет на общие условия услуг на рынке.

В конце ноябре «Яндекс.Такси» также признала доминирующим сервисом на российском рынке ФАС.

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