ФАС признала «Яндекс.Такси» доминирующим сервисом на рынке и пригрозила антимонопольными мерами

ФАС признала «Яндекс.Такси» доминирующим сервисом на рынках подавляющего большинства российских регионов. В связи с этим служба может провести проверку и принять меры антимонопольного реагирования, сообщили в ведомстве.

Сервис «Яндекс.Такси» признан доминирующем на рынке России и большинства регионов страны. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на заявление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России.

Злоупотребление этим положением может стать поводом для проведения антимонопольной проверки и принятия соответствующих мер реагирования, уточнили в ФАС.

RB.RU направил запрос в пресс-службу «Яндекс.Такси», но на момент публикации не получил ответа.

В последние месяцы цены на такси практически во всех регионах России значительно выросли. В сентябре в некоторых регионах они подскочили на 44%, а до конца 2023 года могут вырасти еще на 10-100%.

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