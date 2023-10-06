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Цены на такси в отдельных регионах России подскочили на 44%

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

В российских регионах цены на поездки в такси в сентябре выросли до 44%, в среднем по стране — на 5%. До конца года они могут вырасти еще на 10-100%. Об этом сообщил замдиректора департамента госполитики в области автомобильного и городского пассажирского транспорта Минтранса Владимир Луговенко, передает РБК.

Цены на такси в отдельных регионах России подскочили на 44%

Основной причиной увеличения цен он назвал недостаточную подготовку регионов к реализации закона о такси, который вступил в силу 1 сентября 2023 года.

В начале августа тестирование правил нового закона о такси привело к росту тарифов в пять раз, отчитались в такси «Максим». Работающие на линии водители смогли выполнить только 2% заказов, услугами такси привычным способом не смогли воспользоваться 18 тыс. пассажиров. 

Минимальная стоимость поездки увеличилась до 800 рублей. Средний чек в тестовый период составил 2626 рублей против 326 рублей в обычное время, рассказали в сервисе.

Фото на обложке: Unsplash

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