Цены на такси в отдельных регионах России подскочили на 44%

В российских регионах цены на поездки в такси в сентябре выросли до 44%, в среднем по стране — на 5%. До конца года они могут вырасти еще на 10-100%. Об этом сообщил замдиректора департамента госполитики в области автомобильного и городского пассажирского транспорта Минтранса Владимир Луговенко, передает РБК.
Основной причиной увеличения цен он назвал недостаточную подготовку регионов к реализации закона о такси, который вступил в силу 1 сентября 2023 года.
В начале августа тестирование правил нового закона о такси привело к росту тарифов в пять раз, отчитались в такси «Максим». Работающие на линии водители смогли выполнить только 2% заказов, услугами такси привычным способом не смогли воспользоваться 18 тыс. пассажиров.
Минимальная стоимость поездки увеличилась до 800 рублей. Средний чек в тестовый период составил 2626 рублей против 326 рублей в обычное время, рассказали в сервисе.
Фото на обложке: Unsplash
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