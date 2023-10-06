В российских регионах цены на поездки в такси в сентябре выросли до 44%, в среднем по стране — на 5%. До конца года они могут вырасти еще на 10-100%. Об этом сообщил замдиректора департамента госполитики в области автомобильного и городского пассажирского транспорта Минтранса Владимир Луговенко, передает РБК.

Цены на такси в отдельных регионах России подскочили на 44%