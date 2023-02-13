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Антимонопольное агентство Казахстана составило протокол на «Яндекс.Такси»

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

«Яндекс.Такси» не предоставила информацию для антимонопольного расследования, из-за этого в отношении компании был составлен протокол об административном правонарушении. Об этом сообщает Агентство по защите и развитию конкуренции (АЗРК) Казахстана.

Антимонопольное агентство Казахстана составило протокол на «Яндекс.Такси»

АЗРК в настоящее время проводит анализ товарного рынка за 2022 год и отмечает, что «Яндекс.Такси» «вновь уклоняется от исполнения законных требований уполномоченного органа и не предоставляет необходимую информацию».

В сообщении АЗРК поясняется, что ведомство проанализировало товарный рынок за два предыдущих года и установило, что «Яндекс.Такси» показывает стабильный рост на протяжении этого срока — это позволяет компании контролировать и значительно влиять на общие условия обращения услуг на рынке.

Также было установлено, что комиссия сервиса начинается от 17% и является самой высокой на рынке, это приводит «к общему удорожанию стоимости услуг такси и возлагает чрезмерную нагрузку на водителей сервиса».

В ведомстве добавили, что сервис препятствовал проведению анализа, уклоняясь от предоставления информации о работе сервиса.

После «многочисленных жалоб водителей и потребителей» началось антимонопольное расследование по признакам установления монопольно высокой цены, сообщили в АЗРК. «Яндекс.Такси» в суде удалось оспорить приказ о его начале, однако первая инстанция согласилась с законностью действий АЗРК.

Суд постановил отменить часть проверяемого периода из-за отсутствия анализа товарного рынка за 2022 год. После этого АЗРК начала исследовать рынок за указанный период.

«Яндекс.Такси» работает в Казахстане с 2016 года.

Обновлено в 18:20 мск: В пресс-службе «Яндекс.Такси» RB.RU сообщили, что обвинения в затягивании расследования в Казахстане необоснованны.

«Во время подготовки расследования мы получаем множество официальных запросов от АЗРК. Несмотря на сжатые сроки и колоссальный объем запрашиваемых данных, вся информация отправляется в установленные законом сроки. Запрос АЗРК направлен в рамках расследования, которое суд уже признал незаконным», — пояснила свою позицию компания.

В «Яндексе» добавили, что продолжат отстаивать свою позицию «всеми законными способами».

Фото на обложке: Unsplash

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