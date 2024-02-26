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ФАС раскритиковала «Яндекс Такси» за комиссии, ценообразование, блокировку пассажиров и водителей

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Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Замруководителя ФАС Петр Иванов перечислил претензии, которые имеются у службы к «Яндекс Такси». За 2023 год в ведомство поступило больше 300 жалоб, которые связаны со стоимостью поездок и с блокировками водителей и пассажиров в сервисе, передают «Известия».

ФАС раскритиковала «Яндекс Такси» за комиссии, ценообразование, блокировку пассажиров и водителей

Из-за  блокировок служба направила письмо «Яндекс Такси» с требованием детальнее осветить в документах возможные нарушения и соразмерные им меры.

В ФАС считают, что компания должна снизить до «конкурентного уровня» комиссию и другие платежи, которые взымаются с перевозчиков. Водители сейчас платят примерно 28%, ведомство считает эту плату «слишком высокой».

Еще одна претензия — компания «не раскрывает в полном объеме» алгоритм ценообразования услуг такси.

«Яндекс Такси» не исполнила требования ФАС по поводу блокировок «в полном объеме». Компания также не снизила комиссию по требованию ведомства. ФАС продолжает анализ практик ценообразования агрегаторов, но до конца этого года действует мораторий на проверки аккредитованных IT-компаний.

  • Под конец 2023 года ФАС признала «Яндекс.Такси» доминирующим сервисом на рынках подавляющего большинства российских регионов. Злоупотребление этим положением может стать поводом для принятия соответствующих мер антимонопольного реагирования.
  • В феврале 2024 года ведомство вновь заявило о доминирующем положении агрегатора.  При этом в службе уточнили, что возможности проведения антимонопольной проверки сервиса ограничены мораторием на проверку бизнеса.

Фото на обложке: Nadya So / Shutterstock

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