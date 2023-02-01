Сооснователь CloudPayments пожаловался на отсутствие оплаты со стороны «Тинькофф» за свою долю в компании

Сооснователь платежного сервиса CloudPayments Дмитрий Спиридонов заявил, что не получил от группы «Тинькофф» денег за свою долю в компании. В январе «Тинькофф» приобрел остававшиеся у Спиридонова 5% и консолидировал 100% сервиса.

«На почту пришла бумага, датированная 13 января, о выкупе банком "Тинькофф" моей доли в CloudPayments. <…> Я в упор не вижу ни своих 5%, ни денег за них, — сообщил Спиридонов на своей странице в Facebook*. — Справедливая плата за созданное мной 65-е место в топ-100 крупнейших IT-компаний показалась дороговатой для желтого банка. Корпоративному конфликту и судам — быть».

Сам Дмитрий Спиридонов не уточнил RB.RU, какие у «Тинькофф» были условия на выкуп 5%-ной доли. Представитель предпринимателя также сообщил, что «на данный момент все подробности назревающего корпоративного конфликта не разглашаются».

RB.RU направил запрос в пресс-службу «Тинькофф». В CloudPayments комментировать ситуацию не стали.

В конце января, согласно данным ЕГРЮЛ, «Тинькофф Банк» приобрел 5% CloudPayments, которые ранее принадлежали сооснователю платежного сервиса Дмитрию Спиридонову. После этого «Тинькофф» довел свою долю в компании до 100% (оставшиеся 95% долей уже были на балансе TCS Group).

Дмитрий Спиридонов вместе с Константином Яном запустили сервис в 2014 году. Спустя три года группа «Тинькофф» купила 55% акций компании за 290 млн рублей. Позднее, в 2019 году, группа увеличила долю в сервисе до 90%. Вскоре после этого Константин Ян вышел из проекта, продав 5% «Тинькофф».

В начале 2022 года CloudPayments решила объединить все бизнес-линии под общим брендом Cloud. В мае прошлого года Спиридонов ушел с поста управляющего директора Cloud, отметив, что принял решение об уходе самостоятельно, однако причины не уточнялись.

У CloudPayments есть подразделения в Казахстане и Латвии. В 2018 году сервис первым в Казахстане подключил систему платежей Google Pay.

*Компания Meta и входящие в нее Facebook и Instagram признаны экстремистскими организациями, деятельность которых запрещена в РФ.

Фото на обложке: Даниил Примак для Rusbase