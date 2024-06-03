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У сервиса онлайн-платежей CloudPayments сменился гендиректор

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Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

В сервисе онлайн-платежей CloudPayments сменился генеральный директор. Пост заняла Елена Курлаева. RB.RU направил запрос в компанию, но оперативный комментарий получить не удалось.

У сервиса онлайн-платежей CloudPayments сменился гендиректор

С марта 2022 года СЕО проекта выступал Павел Власов. Запись о смене гендиректора CloudPayments (ООО «Клаудпэйметс») появилась 24 мая 2024 года в ЕГРЮЛ. 

Платежный сервис CloudPayments был запущен в 2014 году Дмитрием Спиридоновым и Константином Яном. Спустя три года «Тинькофф» решил выкупить контроль в компании. Позднее группа нарастила долю в проекте до 100%.

В 2022 году CloudPayments решила объединить все бизнес-линий под общим брендом Cloud. Тогда этот шаг объясняли желанием повысить узнаваемость других сервисов. Как отмечал Спиридонов, компанию ассоциируют в первую очередь с интернет-эквайрингом.

По данным системы «Контур.Фокус», в 2023 году выручка CloudPayments выручка составила 2,2 млрд рублей, чистая приыль — 36,9 млн рублей.

Фото на обложке: CloudPayments / VK

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