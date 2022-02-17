CloudPayments объединит все сервисы компании под единым брендом

Компания CloudPayments, которая является частью «Тинькофф», объявила о консолидации — все бизнес-линии будут объединены под единым брендом Cloud, а также получат новую бренд-айдентику и слоган группы. Об этом RB.RU сообщили в компании.
«Необходимость создания зонтичного бренда обусловлена тем, что на фоне высокой узнаваемости монобренда — CloudPayments — в тени оставались другие бизнес-линии компании», — говорится в сообщении. По словам сооснователя и гендиректора CloudPayments Дмитрия Спиридонова, многие продолжают ассоциировать компанию только с интернет-эквайрингом.
Какие сервисы объединит новый бренд:
- сервис интернет-эквайринга CloudPayments;
- сервис с услугами по онлайн-фискализации платежей для бизнеса CloudKassir;
- сервис для отправки и приема безналичных чаевых, донатов и адресных пожертвований CloudTips;
- облачное решение по модели SaaS для управления платежами CloudSoft.
Новый логотип
Новый дизайн логотипа разрабатывался совместно со студией «Луч». Одним из требований разработки было сохранение созданной в компании UI-системы и шрифтового наследия: в начертании дескрипторов бизнес-линий в новом семействе логотипов используется шрифт семейства Sans — того же семейства, которое было использовано в логотипе компании 2014 года.
Консолидация бренда
«В ходе реализации этой задачи мы начали с дерева ассоциаций — поиска смыслов, которые являются основой ведения бизнеса компании. Такими смыслами стали партнерство и надежность, эквивалентность, движение навстречу и гибкость. Они нашли отражение в визуальных метафорах: знак равенства, узел, рукопожатие, танец. Так появилась идея отказаться от уже привычного облака на логотипе компании», — объяснил директор по маркетингу CloudPayments Даниил Смирнов.
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В качестве нового слогана группы Cloud была выбрана фраза «Вас не догонят», она является сокращенной версией обращения компании к бизнесу: «С платежными решениями от Cloud конкуренты вас не догонят».
CloudPayments в 2014 году основали Дмитрий Спиридонов и Константин Ян. В 2017 году группа «Тинькофф» выкупила 55% акций CloudPayments за 290 млн рублей, а в 2019 году довела свою долю до 90%. У основателей платежного сервиса осталось по 5%. Потом Ян вышел из компании и продал свою долю структурам «Тинькофф». Сейчас им принадлежит 95% сервиса.
В ноябре «Тинькофф» подал в Роспатент заявку на бренд Tinkoff CloudPayments. В компании пояснили, что новый логотип и название разработаны под будущие проекты.
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Изображения: CloudPayments
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