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Группа «Тинькофф» нарастила долю в CloudPayments до 100%

Новости
Наталья Гормалева
Наталья Гормалева

Новостной редактор RB.RU

Наталья Гормалева

Группа «Тинькофф» получила 5% платежного сервиса CloudPayments, следует из данных в ЕГРЮЛ. Таким образом, доля группы в компании увеличилась до 100%.

Группа «Тинькофф» нарастила долю в CloudPayments до 100%

Ранее 5% принадлежали сооснователю CloudPayments Дмитрию Спиридонову, данные ЕГРЮЛ указывают, что он вышел из состава участников. Теперь владельцем 5% выступает АО «Тинькофф Банк». Оставшиеся 95% — у TCS Group. 

Дмитрий Спиридонов вместе с Константином Яном запустили сервис в 2014 году. Спустя три года группа «Тинькофф» купила 55% акций компании за 290 млн рублей. Позднее, в 2019 году, группа увеличила долю в сервисе до 90%. Вскоре после этого Константин Ян вышел из проекта, продав 5% «Тинькофф».

В начале прошлого года CloudPayments решила объединить все бизнес-линий под общим брендом Cloud. В компании этот шаг объяснили повысить узнаваемость других сервисов. Как отмечал тогда Спиридонов, компанию ассоциируют в первую очередь с интернет-эквайрингом.

Однако уже в мае Спиридонов ушел с поста управляющего директора Cloud. Предприниматель указал, что решение об уходе он принял самостоятельно, но не уточнил его причину. В компании тогда отметили, что продолжат развивать бизнес.

У CloudPayments есть подразделения в Казахстане и Латвии. При этом 40 % CloudPayments Kazakhstan принадлежат частному инвестору. В 2018 году сервис первым в Казахстане подключил систему платежей Google Pay.

Фото на обложке: olympuscat / Shutterstock

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