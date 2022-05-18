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Сооснователь CloudPayments Дмитрий Спиридонов покинул компанию

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

Сооснователь платежного сервиса CloudPayments Дмитрий Спиридонов покинул должность управляющего директора Cloud (под этим брендом объединены все бизнес-линии группы), говорится в сообщении компании. Об уходе сообщил и сам Спиридонов. Причины этого решения не уточняются.

Сооснователь CloudPayments Дмитрий Спиридонов покинул компанию

Управляющую команду Cloud возглавит Павел Власов, который является гендиректором компании.

RB.RU направил запрос Дмитрию Спиридонову, но на момент выхода публикации не получил ответа. В своем Instagram-аккаунте* Спиридонов также опубликовал серию прощальных сторис, в которых уточнил, что принял решение об уходе сам.

По теме: Дмитрий Спиридонов: «Я видел много предпринимателей, которым сносило башню после кэшаута. Мы это испытание прошли»

«Команда Cloud продолжает активное развитие бизнеса, объединяющего сервисы интернет-эквайринга CloudPayments; онлайн-фискализации платежей для бизнеса CloudKassir, отправки и приема безналичных чаевых, донатов, адресных пожертвований CloudTips; облачное решение для управления платежами по всему миру CloudSoft», — говорится в сообщении на сайте группы.

В компании не стали комментировать, сохранит ли Дмитрий Спиридонов свою долю в CloudPayments. 

  • CloudPayments в 2014 году основали Дмитрий Спиридонов и Константин Ян. В 2017 году группа «Тинькофф» выкупила 55% акций CloudPayments за 290 млн рублей, а в 2019 году довела свою долю до 90%. У основателей платежного сервиса осталось по 5%. Потом Ян вышел из компании и продал свою долю структурам «Тинькофф», которым стало принадлежать 95% сервиса.
  • В ноябре 2021 года «Тинькофф» подал в Роспатент заявку на бренд Tinkoff CloudPayments. Новый логотип и название разработаны под будущие проекты. 
  • В феврале 2022 CloudPayments объявила о консолидации — все бизнес-линии планировали объединить под единым брендом Cloud, а также дать им новую бренд-айдентику и слоган.

* Принадлежит Meta, которая признана экстремистской в РФ

Фото на обложке: Дмитрий Спиридонов

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