Сооснователь CloudPayments Дмитрий Спиридонов покинул компанию

Сооснователь платежного сервиса CloudPayments Дмитрий Спиридонов покинул должность управляющего директора Cloud (под этим брендом объединены все бизнес-линии группы), говорится в сообщении компании. Об уходе сообщил и сам Спиридонов. Причины этого решения не уточняются.

Управляющую команду Cloud возглавит Павел Власов, который является гендиректором компании.

RB.RU направил запрос Дмитрию Спиридонову, но на момент выхода публикации не получил ответа. В своем Instagram-аккаунте* Спиридонов также опубликовал серию прощальных сторис, в которых уточнил, что принял решение об уходе сам.

По теме: Дмитрий Спиридонов: «Я видел много предпринимателей, которым сносило башню после кэшаута. Мы это испытание прошли»

«Команда Cloud продолжает активное развитие бизнеса, объединяющего сервисы интернет-эквайринга CloudPayments; онлайн-фискализации платежей для бизнеса CloudKassir, отправки и приема безналичных чаевых, донатов, адресных пожертвований CloudTips; облачное решение для управления платежами по всему миру CloudSoft», — говорится в сообщении на сайте группы.

В компании не стали комментировать, сохранит ли Дмитрий Спиридонов свою долю в CloudPayments.

CloudPayments в 2014 году основали Дмитрий Спиридонов и Константин Ян. В 2017 году группа «Тинькофф» выкупила 55% акций CloudPayments за 290 млн рублей, а в 2019 году довела свою долю до 90%. У основателей платежного сервиса осталось по 5%. Потом Ян вышел из компании и продал свою долю структурам «Тинькофф», которым стало принадлежать 95% сервиса.

В ноябре 2021 года «Тинькофф» подал в Роспатент заявку на бренд Tinkoff CloudPayments. Новый логотип и название разработаны под будущие проекты.

В феврале 2022 CloudPayments объявила о консолидации — все бизнес-линии планировали объединить под единым брендом Cloud, а также дать им новую бренд-айдентику и слоган.

* Принадлежит Meta, которая признана экстремистской в РФ

Фото на обложке: Дмитрий Спиридонов