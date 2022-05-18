Сооснователь CloudPayments Дмитрий Спиридонов покинул компанию

Сооснователь платежного сервиса CloudPayments Дмитрий Спиридонов покинул должность управляющего директора Cloud (под этим брендом объединены все бизнес-линии группы), говорится в сообщении компании. Об уходе сообщил и сам Спиридонов. Причины этого решения не уточняются.
Управляющую команду Cloud возглавит Павел Власов, который является гендиректором компании.
RB.RU направил запрос Дмитрию Спиридонову, но на момент выхода публикации не получил ответа. В своем Instagram-аккаунте* Спиридонов также опубликовал серию прощальных сторис, в которых уточнил, что принял решение об уходе сам.
По теме: Дмитрий Спиридонов: «Я видел много предпринимателей, которым сносило башню после кэшаута. Мы это испытание прошли»
«Команда Cloud продолжает активное развитие бизнеса, объединяющего сервисы интернет-эквайринга CloudPayments; онлайн-фискализации платежей для бизнеса CloudKassir, отправки и приема безналичных чаевых, донатов, адресных пожертвований CloudTips; облачное решение для управления платежами по всему миру CloudSoft», — говорится в сообщении на сайте группы.
В компании не стали комментировать, сохранит ли Дмитрий Спиридонов свою долю в CloudPayments.
- CloudPayments в 2014 году основали Дмитрий Спиридонов и Константин Ян. В 2017 году группа «Тинькофф» выкупила 55% акций CloudPayments за 290 млн рублей, а в 2019 году довела свою долю до 90%. У основателей платежного сервиса осталось по 5%. Потом Ян вышел из компании и продал свою долю структурам «Тинькофф», которым стало принадлежать 95% сервиса.
- В ноябре 2021 года «Тинькофф» подал в Роспатент заявку на бренд Tinkoff CloudPayments. Новый логотип и название разработаны под будущие проекты.
- В феврале 2022 CloudPayments объявила о консолидации — все бизнес-линии планировали объединить под единым брендом Cloud, а также дать им новую бренд-айдентику и слоган.
* Принадлежит Meta, которая признана экстремистской в РФ
Фото на обложке: Дмитрий Спиридонов
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Из чего формируется деловая репутация компании и как над ней работать
- 2 Телепорт не туда: открытое письмо предпринимателям
- 3 «За последние 7 лет я видел много предпринимателей, которым сносило башню после кэшаута. Мы это испытание прошли»
- 4 Санкции, запреты въезда и отключение счетов российских банков: главные новости 18 мая
- 5 PepsiCo запустит в июне производство новых напитков в России
ВОЗМОЖНОСТИ
18 мая 2022
19 мая 2022
19 мая 2022