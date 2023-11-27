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Суд вновь не удовлетворил жалобу сооснователя CloudPayments в споре с «Тинькофф»

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Наталья Гормалева
Наталья Гормалева

Новостной редактор RB.RU

Наталья Гормалева

Арбитражный суд Москвы не удовлетворил кассационную жалобу сооснователя платежного сервиса CloudPayments Дмитрия Спиридонова, следует из картотеки арбитражных дел. Жалоба была подана на решение апелляционного суда в споре Спиридонова с «Тинькофф».

Суд вновь не удовлетворил жалобу сооснователя CloudPayments в споре с «Тинькофф»

«Решение Арбитражного суда г. Москвы от 17.05.2022 и постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 14.08.2023 по делу №А40-249282/2022 оставить без изменения, кассационную жалобу – без удовлетворения, — сказано в документе.

История с CloudPayments началась чуть более года назад, когда «Тинькофф» выкупил принадлежавшие Спиридонову 5% сервиса. Предприниматель сперва заявил, что не получал денег за свою долю, а затем скорректировал претензии, указав на нарушения при оценке 5%.

Спиридонов, по его словам, не раз запрашивал у компании финансовые документы, чтобы проверить корректность оценки своей доли, однако не получал материалы в должном объеме. Тогда предприниматель обратился в суд.

С начала разбирательств сторона истца получала несколько отказов в своих требованиях в судах разных инстанций. В мае арбитражный суд Москвы отказал в требовании Спиридонова, сославшись на то, что запрашивая документы, истец уже не являлся акционером, а поэтому не обладает правом на их получение.

Спиридонов обжаловал решение, но снова получил отказ уже в апелляционном суде. В августе суд решил не удовлетворять жалобу Спиридонова. Представитель предпринимателя заявлял, что целью защиту по-прежнему является «добиться справедливого решения суда».

Платежный сервис CloudPayments был запущен в 2014 году Дмитрием Спиридоновым и Константином Яном. Спустя три года «Тинькофф» решил выкупить контроль в компании. В 2019 году группа нарастила свою долю уже до 90%. Константин Ян вышел из проекта, продав свои 5%. Оставшиеся 5% принадлежали Спиридонову до января 2023 года.

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RB.RU направил запрос Дмитрию Спиридонову.

Фото на обложке: Pormezz / Shutterstock

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