Суд вновь не удовлетворил жалобу сооснователя CloudPayments в споре с «Тинькофф»

Арбитражный суд Москвы не удовлетворил кассационную жалобу сооснователя платежного сервиса CloudPayments Дмитрия Спиридонова, следует из картотеки арбитражных дел. Жалоба была подана на решение апелляционного суда в споре Спиридонова с «Тинькофф».

«Решение Арбитражного суда г. Москвы от 17.05.2022 и постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 14.08.2023 по делу №А40-249282/2022 оставить без изменения, кассационную жалобу – без удовлетворения, — сказано в документе.

История с CloudPayments началась чуть более года назад, когда «Тинькофф» выкупил принадлежавшие Спиридонову 5% сервиса. Предприниматель сперва заявил, что не получал денег за свою долю, а затем скорректировал претензии, указав на нарушения при оценке 5%.

Спиридонов, по его словам, не раз запрашивал у компании финансовые документы, чтобы проверить корректность оценки своей доли, однако не получал материалы в должном объеме. Тогда предприниматель обратился в суд.

С начала разбирательств сторона истца получала несколько отказов в своих требованиях в судах разных инстанций. В мае арбитражный суд Москвы отказал в требовании Спиридонова, сославшись на то, что запрашивая документы, истец уже не являлся акционером, а поэтому не обладает правом на их получение.

Спиридонов обжаловал решение, но снова получил отказ уже в апелляционном суде. В августе суд решил не удовлетворять жалобу Спиридонова. Представитель предпринимателя заявлял, что целью защиту по-прежнему является «добиться справедливого решения суда».

Платежный сервис CloudPayments был запущен в 2014 году Дмитрием Спиридоновым и Константином Яном. Спустя три года «Тинькофф» решил выкупить контроль в компании. В 2019 году группа нарастила свою долю уже до 90%. Константин Ян вышел из проекта, продав свои 5%. Оставшиеся 5% принадлежали Спиридонову до января 2023 года.

RB.RU направил запрос Дмитрию Спиридонову.

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