Суд отклонил требования сооснователя CloudPayments к «Тинькофф»

Арбитражный суд Москвы отказал в удовлетворении требования сооснователя платежного сервиса CloudPayments Дмитрия Спиридонова к АО «Тинькофф Банк» о предоставлении ему финансовых документов сервиса. Это следует из картотеки судебных дел.
В своем решении суд ссылается на соглашение между Спиридоновым и банком от 22.05.2019 года о предоставлении опциона на заключение договора купли-продажи доли в уставном капитале ООО «КЛАУДПЭЙМЕНТС». Согласно этому документу, продавец (Спиридонов) предоставляет право заключить договор купли-продажи его доли в уставном капитале посредством безотзывной оферты.
Группа «Тинькофф» консолидировала CloudPayments в январе 2023 года. Спиридонов, владевший 5% в сервисе, заявил, что не получил от компании денег за свою долю. Позже он подтвердил поступление средств, но усомнился, что его доля была оценена корректно. Спиридонов, по его словам, неоднократно запрашивал у кредитной организации соответствующие финансовые документы, однако получал лишь незначительную часть отчетности.
Тогда предприниматель обратился в суд, указав на то, что группа не исполняет обязательства по предоставлению отчетности. Суд сослался на изменения в ЕГРЮЛ от 20.01.2023 о том, что 5% ООО «КЛАУДПЭЙМЕНТС» переходят группе (в соответствии с соглашением от 22.05.2019 года).
«Таким образом, Д.Ю. Спиридонов 20.01.2023 утратил статус участника ООО "КЛАУДПЭЙМЕНТС", что не оспаривается самим истцом», — говорится в решении суда.
Поскольку на момент рассмотрения судом спора Спиридонов не являлся участником уставного капитала, его требования о предоставлении финансовых документов не могут быть удовлетворены.
Дмитрий Спиридонов вместе с Константином Яном запустили CloudPayments в 2014 году. Спустя три года группа «Тинькофф» купила 55% акций компании за 290 млн рублей. Позднее, в 2019 году, группа увеличила долю в сервисе до 90%. Вскоре после этого Константин Ян вышел из проекта, продав 5% «Тинькофф».
RB.RU направил запрос Дмитрию Спиридонову.
Фото на обложке: Даниил Примак для Rusbase
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