Суд отклонил апелляцию сооснователя CloudPayments Дмитрия Спиридонова в споре с «Тинькофф»

Апелляционный суд отказал в удовлетворении жалобы сооснователя платежного сервиса CloudPayments Дмитрия Спиридонова на решение Арбитражного суда Москвы в споре с «Тинькофф», следует из картотеки дел.

Группа «Тинькофф» консолидировала CloudPayments в январе 2023 года. Спиридонов, которому принадлежали 5% в компании, сперва заявил, что не получил денег за свою долю, но позднее подтвердил поступление средств. Однако, как отмечал предприниматель, компания не предоставила соответствующие финансовые документы для проверки корректности расчета цены. Тогда Спиридонов обратился в суд.

Ранее в мае Арбитражный суд Москвы отклонил иск предпринимателя, сославшись на изменения в ЕГРЮЛ от 20.01.2023 о том, что 5% ООО «КЛАУДПЭЙМЕНТС» перешли «Тинькофф», а Спиридонов утратил статус участника. Так, суд не может обязать организацию предоставить информацию, если на момент рассмотрения истец не является акционером. Кроме того, суд счел, что в действиях Спиридонова содержится злоупотребление правом.

Представитель Дмитрия Спиридонова сообщил тогда RB.RU, что предприниматель не согласен с решением и будет обжаловать его.

«Решение Арбитражного суда г. Москвы от 17 мая 2022 года по делу №А40-249282/22 оставить без изменения, апелляционную жалобу — без удовлетворения», — сказано в постановлении Девятого арбитражного апелляционного суда.

Предприниматель не согласен и с этим решением и не намерен отступать от заданного курса, сообщили RB.RU представители Спиридонова.

«Цель остается прежней — добиться справедливого решения суда. Юристы, защищающие интересы Спиридонова, уже занимаются повторной подачей апелляции в следующую судебную инстанцию», — рассказали в PR-службе предпринимателя.

В 2014 году Дмитрий Спиридонов вместе с Константином Яном запустили платежный сервис CloudPayments. В 2017 году контроль в компании (55%) выкупил «Тинькофф». Сумма сделки составила 90 млн рублей. Позднее, в 2019 году, группа увеличила долю в сервисе до 90%. Вскоре после этого Константин Ян вышел из проекта, продав 5% «Тинькофф».

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