Аналитики CloudPayments назвали сегменты бизнеса с большей долей оплат по подписке. Это НКО, EdTech и телеком – например, доля подписных пожертвований в благотворительные организации составляет 72%.
Подписочная модель оплаты наиболее популярна в сегментах некоммерческих организаций, EdTech и телеком. Об этом говорится в результатах исследования платежного сервиса CloudPayments.
В сегменте НКО (некоммерческих организаций) доля оплат по подписке в общем объеме оплат составляет 72%. В 2023 году больше всего транзакций по подписочной модели было в мае-июле.
В сфере онлайн-образования доля оплат по подписке достигает 45%. В 2023 году наибольшая доля оплат была произведена в сентябре, октябре и декабре – это связано в том числе с ежегодными скидками, отметили аналитики.
В сегменте телеком-компаний по подписке происходит 32% оплат. В 2023 году самым популярным месяцем для оплат по подписке стал январь, поскольку некоторые операторы повысили стоимость своих услуг в начале года.
Фото на обложке: Asmakhan992 /
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Из чего формируется деловая репутация компании и как над ней работать
- 2 Телепорт не туда: открытое письмо предпринимателям
- 3 «За последние 7 лет я видел много предпринимателей, которым сносило башню после кэшаута. Мы это испытание прошли»
- 4 Продажи «красивых» номеров телефона выросли в 2023 году почти в два раза
- 5 Лекарства вошли в топ-5 популярных трат современной молодежи
ВОЗМОЖНОСТИ
29 февраля 2024
29 февраля 2024
29 февраля 2024
29 февраля 2024
01 марта 2024