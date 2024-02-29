Аналитики CloudPayments назвали сегменты бизнеса с большей долей оплат по подписке. Это НКО, EdTech и телеком – например, доля подписных пожертвований в благотворительные организации составляет 72%.

Подписочная модель оплаты наиболее популярна в сегментах некоммерческих организаций, EdTech и телеком. Об этом говорится в результатах исследования платежного сервиса CloudPayments.

В сегменте НКО (некоммерческих организаций) доля оплат по подписке в общем объеме оплат составляет 72%. В 2023 году больше всего транзакций по подписочной модели было в мае-июле.

В сфере онлайн-образования доля оплат по подписке достигает 45%. В 2023 году наибольшая доля оплат была произведена в сентябре, октябре и декабре – это связано в том числе с ежегодными скидками, отметили аналитики.

В сегменте телеком-компаний по подписке происходит 32% оплат. В 2023 году самым популярным месяцем для оплат по подписке стал январь, поскольку некоторые операторы повысили стоимость своих услуг в начале года.

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