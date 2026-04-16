Разработчик роботов Айдол выходит на рынок Японии — производитель заключил договор с местной компанией на $250 тыс.

Российская робототехническая компания Айдол заключила контракт с японской ИТ- и гейм-компанией на поставку партии антропоморфных роботов-ассистентов. Сумма сделки превысила $250 тыс. Осенью 2025 года на презентации разработок робот Айдол упал, что вызвало резонанс в сообществе.

Роботы работают без интернета

Устройства будут выполнять административные и сервисные задачи: например, взаимодействовать с посетителями и сотрудниками.

Ключевые возможности роботов:

общение на нескольких языках, включая японский,

работа в офлайн-режиме без интернета,

интеграция с корпоративными системами заказчика.

Роботы смогут подключаться к системам бронирования переговорных, контролю доступа и IP-телефонии, а также самостоятельно совершать служебные звонки.

В феврале 2026 года робот работал на международной выставке Gulfood в Дубае

Японская компания впервые узнала о производителе Айдол в ноябре 2025 года после презентации первого российского антропоморфного робота в Москве. Зарубежные партнёры самостоятельно вышли на контакт.

В феврале 2026 года представители заказчика протестировали устройство на международной выставке Gulfood в Дубае, где робот работал в реальных условиях: встречал гостей и отвечал на вопросы на нескольких языках. После дополнительной проверки работы робота контракт был подписан.

Основатель и председатель совета директоров российской робототехнической компании Промобот Алексей Южаков назвал сделку важным прецедентом для отрасли. По его словам, рынок антропоморфной робототехники переходит от демонстрационных решений к коммерческим продуктам, и экспортные контракты на требовательных рынках подтверждают этот переход.

Контекст

Роботы Айдол работают на базе концепции embodied AI: нейросеть обучается, взаимодействуя с реальным миром, а не со статичными данными. Роботы способны обрабатывать данные локально, без обращения к внешним серверам, что повышает устойчивость к нестабильному соединению.

Для массовой аудитории робот Aidol стал известен после презентации в ноябре 2025 года, когда он упал на сцене, не удержав равновесие. В компании отмечали, что такие инциденты типичны для ранних версий антропоморфных платформ. Сразу после команда запустила производство первой партии устройств.

Читайте также: «Классно умеют в пиар»: российский робот Aidol упал на презентации — и получил заказы, внимание рынка и инвестиции

Проект вызвал высокий интерес: компания получила предложения от инвесторов и полностью закрыла заказы на первую партию в течение недели. Роботы планируют использовать в банковской сфере, девелопменте и индустрии развлечений как в России, так и за рубежом.