Разработчик роботов Айдол выходит на рынок Японии — производитель заключил договор с местной компанией на $250 тыс.Роботы будут использоваться в офисах и публичных пространствах в роли ассистентов, администраторов и консультантов.
Российская робототехническая компания Айдол заключила контракт с японской ИТ- и гейм-компанией на поставку партии антропоморфных роботов-ассистентов. Сумма сделки превысила $250 тыс. Осенью 2025 года на презентации разработок робот Айдол упал, что вызвало резонанс в сообществе.
Роботы работают без интернета
Устройства будут выполнять административные и сервисные задачи: например, взаимодействовать с посетителями и сотрудниками.
Ключевые возможности роботов:
- общение на нескольких языках, включая японский,
- работа в офлайн-режиме без интернета,
- интеграция с корпоративными системами заказчика.
Роботы смогут подключаться к системам бронирования переговорных, контролю доступа и IP-телефонии, а также самостоятельно совершать служебные звонки.
В феврале 2026 года робот работал на международной выставке Gulfood в Дубае
Японская компания впервые узнала о производителе Айдол в ноябре 2025 года после презентации первого российского антропоморфного робота в Москве. Зарубежные партнёры самостоятельно вышли на контакт.
В феврале 2026 года представители заказчика протестировали устройство на международной выставке Gulfood в Дубае, где робот работал в реальных условиях: встречал гостей и отвечал на вопросы на нескольких языках. После дополнительной проверки работы робота контракт был подписан.
Основатель и председатель совета директоров российской робототехнической компании Промобот Алексей Южаков назвал сделку важным прецедентом для отрасли. По его словам, рынок антропоморфной робототехники переходит от демонстрационных решений к коммерческим продуктам, и экспортные контракты на требовательных рынках подтверждают этот переход.
Контекст
Роботы Айдол работают на базе концепции embodied AI: нейросеть обучается, взаимодействуя с реальным миром, а не со статичными данными. Роботы способны обрабатывать данные локально, без обращения к внешним серверам, что повышает устойчивость к нестабильному соединению.
Для массовой аудитории робот Aidol стал известен после презентации в ноябре 2025 года, когда он упал на сцене, не удержав равновесие. В компании отмечали, что такие инциденты типичны для ранних версий антропоморфных платформ. Сразу после команда запустила производство первой партии устройств.
Проект вызвал высокий интерес: компания получила предложения от инвесторов и полностью закрыла заказы на первую партию в течение недели. Роботы планируют использовать в банковской сфере, девелопменте и индустрии развлечений как в России, так и за рубежом.