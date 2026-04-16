В Яндекс Товарах появилась аналитика цен для бизнеса — продавцы смогут сравнивать свои предложения с рыночными

Яндекс дал интернет-магазинам доступ к сравнению цен на свои товары с рыночными. Теперь продукция получает метки, видимые и пользователям, и продавцам: «ОК-цена» — если стоимость соответствует рынку, «Выше рынка» или «Ниже рынка». Технология учитывает региональные различия: одна и та же цена может считаться нормальной, например, для Московской области, и завышенной — в другом регионе.

В основе решения лежит технология «ОК-цена», которая анализирует предложения из разных источников — от небольших интернет-магазинов до маркетплейсов во всём рунете. Система учитывает:

характеристики товара — цвет, комплектацию,

регион пользователя — например, один и тот же товар может считаться «ОК-ценой» в Московской области и «выше рынка» в другом регионе.

динамику цен на подобные товары за последние двое суток,

сопоставимые модели в разных магазинах.

На основе этих данных в поиске формируются метки:

«ОК-цена» — для товаров с нормальной рыночной стоимостью,

«Выше рынка»,

«Ниже рынка».

С октября 2025 года технология уже была доступна пользователям в Поиске Яндекса и охватывала значительную часть товаров: около 72% в категории «Аптека», до 59% — в электронике и бытовой технике, около 58% — в бьюти-сегменте и более трети — в DIY*«Сделай сам» — товары для самостоятельного создания чего-либо: например, декора..

Теперь интернет-магазины могут видеть, для каких товаров отображаются ценовые метки, текущее положение цены относительно рынка и её изменения за последнюю неделю. Компании смогут формировать более точные ценовые стратегии и учитывать региональные различия спроса и конкуренции.

Инструмент доступен в разделе «Аналитика» сервиса Яндекс Товары. Чтобы воспользоваться данными, интернет-магазину необходимо добавить сайт в личном кабинете сервиса Яндекс Товары и подтвердить права администратора.

Контекст

По данным маркетинговой компании Ашманов и партнёры, 49% онлайн-покупателей используют поисковые системы, чтобы сравнивать цены на товары и услуги. В Яндексе отмечают, что доступ к аналитике помогает бизнесу оценить конкурентоспособность предложений и повысить их привлекательность для пользователей.

Ранее Яндекс запустил инструмент «Видимость сайта в Алисе AI», который показывает, как часто сайт компании упоминается в быстрых ИИ-ответах и с какими площадками он конкурирует в генеративной выдаче. Бизнес получает доступ к аналитике — доле упоминаний, примерам пользовательских запросов и списку похожих сайтов. Ранее поисковые платформы не раскрывали подобные данные.

Инструмент можно использовать для работы с контентом: попадание в ответы Алисы AI становится дополнительной точкой контакта с аудиторией. Быстрые ответы ежемесячно используют 46,5 млн человек.