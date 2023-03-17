«Здоровье.ру» привлекла 307 млн рублей на расширение сервисов для врачей и запуск подписки на премиум-продукты

Россиийский разработчик онлаийн-платформы цифровой терапии для людей с хроническими заболеваниями «Здоровье.ру» привлек 307 млн рублей инвестиций от Kama Flow и инвесторов венчурного клуба «Синдикат». Об этом RB.RU сообщил основатель и CEO «Здоровье.ру» Эрик Бровко.

По его словам, инвестиции пойдут на расширение количества нозологий и сервисов поддержки врачей и пациентов с использованием медицинских девайсов, а также запуск подписки на премиальные сервисы для заботы о здоровье.

Лид-инвестором раунда стала Kama Flow, также в сделке приняли участие инвесторы венчурного клуба «Синдикат», среди которых CEO клуба Вячеслав Шуленин, CFO Avito Сергей Пивень, сооснователь Angelsdeck Сергей Дашков и другие. Приобретенная доля Kama Flow не раскрывается.

Kama Flow рассчитывает, что к 2026 году «Здоровье.ру» сможет увеличить выручку в 10 раз, запустив B2C-подписку и развивая рынок цифровой терапии в России (согласно данным системы «Контур.Фокус», выручка сервиса по итогам 2021 года составила 79 млн рублей).

«Здоровье.ру» представляет собой платформу цифровой терапии для людей с хроническими заболеваниями. Цифровой терапией называется метод лечения с помощью цифровых сервисов (контроль приема лекарств, дневники и аналитика симптомов с интеграцией устройств, образование, комьюнити, AI медицинский ассистент, медитации, запись к врачу и другое), которые направлены на изменение поведения и культуры отношения человека к своему здоровью.

Такие сервисы разрабатываются на принципах доказательной медицины и проходят исследование по доказательству медико-экономического эффекта. Сейчас платформа объединяет мобильное приложение пациента, приложение врача, аналитическую платформу агрегированных обезличенных медицинских данных.

«Здоровье.ру» основана в 2016 году, за это время развивалась за счет собственных средств основателя и инвестиций бизнес-ангелов. В феврале 2022 года компания объявила о привлечении 135 млн рублей от сети клиник «Медси» по оценке 1,1 млрд рублей, однако по согласованию сторон сделка была заморожена и впоследствии расторгнута.

«Основной причиной стало временное приостановление венчурных сделок в связи с повышением рисков из-за турбулентности на рынке. На сегодняшний день "Здоровье.ру" и "Медси" поддерживают партнерские и дружеские отношения», — сообщил Бровко.

Сейчас с проектом работают более 10 фармацевтических компаний, среди которых J&J, Roche, Sanofi, AstraZeneca Takeda, Dr Reddy's, OlainFarm, а к запущенному летом новому продукту «Здоровье.ру Врач» присоединились уже 3 тыс. специалистов. Число пациентов превышает 600 тыс. человек.

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