Платформа «Здоровье.ру» запустилась в девяти странах СНГ — Узбекистане, Казахстане, Армении, Азербайджане, Беларуси, Кыргызстане, Молдове, Таджикистане и Туркменистане. Об этом RB.RU рассказал основатель и CEO «Здоровье.ру» Эрик Бровко.

Сейчас воспользоваться приложением «Здоровье.ру» могут жители этих стран, а до конца октября также будет запущено приложение для врачей.

«Вложили [в запуск] порядка 10 млн рублей и планируем проинвестировать еще 20 млн рублей до конца 2024 года», — сообщил Бровко.

Компания вкладывает средства, полученные от инвесторов в первом квартале 2023 года.

«Здоровье.ру» — россиийский разработчик онлайн-платформы цифровой терапии для людей с хроническими заболеваниями. Для пользователей из СНГ сервис предлагает программы поддержки по 8 нозологиям, среди которых сахарный диабет, сердечные заболевания, болезни ЖКТ (СРК, ГЭРБ, ВЗК, гастрит), детская неврология, психологические заболевания, болезни легких (астма и ХОБЛ), кожные заболевания (псориаз, атопический дерматит) и инсульты.

По собственным данным, у «Здоровье.ру» более 650 тыс. пациентов и 70 тыс. активных ежемесячных пользователей. С платформой сотрудничают 8 тыс. врачей. Среди партнеров компания называет Abbott, AstraZeneca, Bayer, Biocad, Dr. Reddy's, Janssen, Takeda, Roche, Sanofi, OlainFarm.

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