Крупнейшая сеть клиник «Медси» инвестировала 135 млн рублей в разработчика платформы «Здоровье.ру»

Крупнейшая частная сеть клиник «Медси» инвестировала 135 млн рублей в разработчика платформы «Здоровье.ру». Оценка компании составила 1,135 млрд рублей.
Инвестиции разработчик планирует направить на создание новых продуктов и масштабирование существующих сервисов, сообщил Forbes.
Для «Медси» сделка — это шаг в развитии собственной цифровой экосистемы профилактики и лечения заболеваний, частью которой уже является телемедицинское приложение SmartMed, платформа «Третье мнение».
Платформа «Здоровье.ру» предоставляет доступ к более 20 программам заботы для людей хроническими и другими заболеваниями. В приложении есть дневники контроля симптомов, сервис дистанционного сопровождения пациентов для врачей, AI-ассистент и другие функции.
В 2020 году ООО «Здоровье города», по данным ЕГРЮЛ, получило почти 18,7 млн рублей выручки и 8,3 млн рублей убытка.
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Фото на обложке: StratfordProductions /
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