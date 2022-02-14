Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

Крупнейшая сеть клиник «Медси» инвестировала 135 млн рублей в разработчика платформы «Здоровье.ру»

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Крупнейшая частная сеть клиник «Медси» инвестировала 135 млн рублей в разработчика платформы «Здоровье.ру». Оценка компании составила 1,135 млрд рублей.

Крупнейшая сеть клиник «Медси» инвестировала 135 млн рублей в разработчика платформы «Здоровье.ру»

Инвестиции разработчик планирует направить на создание новых продуктов и масштабирование существующих сервисов, сообщил Forbes.

Для «Медси» сделка — это шаг в развитии собственной цифровой экосистемы профилактики и лечения заболеваний, частью которой уже является телемедицинское приложение SmartMed, платформа «Третье мнение».

Платформа «Здоровье.ру» предоставляет доступ к более 20 программам заботы для людей хроническими и другими заболеваниями. В приложении есть дневники контроля симптомов, сервис дистанционного сопровождения пациентов для врачей, AI-ассистент и другие функции.

В 2020 году ООО «Здоровье города», по данным ЕГРЮЛ, получило почти 18,7 млн рублей выручки и 8,3 млн рублей убытка.

Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!

Фото на обложке: StratfordProductions / Shutterstock

15 топ-менеджеров, которые вывели свои компании на лидирующие позиции в рейтинге ESG.

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 5 ЗОЖ-привычек, которые можно легко вписать в рабочий режим
  2. 2 Мы не просто новый инвестор в сфере wellness
  3. 3 Блокчейн, геймдев и технологии для HR — дайджест главных сделок января
  4. 4 Готовим term sheet: как составить джентльменское соглашение с потенциальным инвестором
  5. 5 Начало пути: как молодому ИТ-стартапу привлечь инвестиции
ArtTech — карта разработчиков арт-технологий
Все игроки российского рынка технологий для искусства
Перейти

ВОЗМОЖНОСТИ

14 февраля 2022

Программа «Химия Инноваций»

14 февраля 2022

SberStudent и Stanford Online

14 февраля 2022

Программа развития предпринимательских талантов SberZ

Все ВОЗМОЖНОСТИ

Популярное

Истории

Как сделать собственный NFT-токен и заработать на нем

Истории

Tapper — революция в ресторанной сфере: оплата счета и чаевых одним платежом

Колонки

«Всегда спрашиваю кандидата об отношениях с семьей». Как проводят собеседования фаундеры стартапов и топы компаний?

Истории

Экономика Spotify: как устроен один из главных стриминговых сервисов мира

Новости

90% россиян готовы на бесплатные стажировки в IT ради того, чтобы войти в профессию