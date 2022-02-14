Крупнейшая сеть клиник «Медси» инвестировала 135 млн рублей в разработчика платформы «Здоровье.ру»

Инвестиции разработчик планирует направить на создание новых продуктов и масштабирование существующих сервисов, сообщил Forbes.

Для «Медси» сделка — это шаг в развитии собственной цифровой экосистемы профилактики и лечения заболеваний, частью которой уже является телемедицинское приложение SmartMed, платформа «Третье мнение».

Платформа «Здоровье.ру» предоставляет доступ к более 20 программам заботы для людей хроническими и другими заболеваниями. В приложении есть дневники контроля симптомов, сервис дистанционного сопровождения пациентов для врачей, AI-ассистент и другие функции.

В 2020 году ООО «Здоровье города», по данным ЕГРЮЛ, получило почти 18,7 млн рублей выручки и 8,3 млн рублей убытка.

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