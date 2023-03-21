Арт-проект Yoomoota российского художника привлек $1 млн на развитие в Азии и Европе

Арт-проект российского художника Тараса Желтышева Yoomoota получил $1 млн инвестиций на развитие в России и на мировом рынке — Азии, Ближнем Востоке и Европе. Об этом RB.RU сообщил представитель проекта.

Инвесторами и партнерами проекта выступили владельцы галерей Stargift Илья Слуцкин и Вашик Мартиросян.

В планы на 2023 год входит открытие галерей Yoomoota в Бангкоке и Дубае, участие в международных ярмарках современного искусства, выставках и премиях.

Художник и предметный дизайнер Тарас Желтышев — обладатель международных премий A’ Design Award, «Дизайнер года» по версии Elle Decoration и AD Design (2020). Будучи медиком по образованию, Желтышев обращается к теме физиологического и психологического устройства Вселенной.

Персонажи Yoomoota наделены уникальным характером и внешним видом и имеют свою историю. Среди работ — скульптуры, картины, коллекционные предметы, мебель и NFT-искусство.

В Москве арт-вселенная Yoomoota представлена в Stargift: увидеть экспонаты можно в трех московских галереях («Времена года», ТЦ «Гименей» и «Дрим Хаус»). Общее собрание Stargift включает в себя более 1,5 тыс. уникальных экспонатов из сферы истории, музыки, кино, искусства и спорта.

Фото: Сайт Yoomoota