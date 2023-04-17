МТС выкупила 15% в разработчике IoT-решений для транспорта «Проектная среда»

Компания МТС получила 15% в разработчике решений в области интернета вещей для транспорта ООО «Проектная среда», пишет «Интерфакс».

Данные «СПАРК-Интерфакс» свидетельствуют, что сделка была закрыта 13 апреля. В качестве продавцов выступают Юрий и Мария Висневские. Их доли по результатам продажи составили 8,5% и 76,5% соответственно.

Ранее сообщалось, что мобильный оператор собирается приобрести свыше 50% в «Проектной среде». Источники «Ъ» тогда оценили потенциальную сделку в 1,5-2 млрд рублей.

В МТС не стали комментировать покупку.

ООО «Проектная среда» зарегистрировано в 2016 года в Санкт-Петербурге Марий Висневской. Уставный капитал компании составляет 10 тыс. рублей. В 2021 году выручка «Проектной среды» составила 97,3 млн рублей, чистая прибыль за тот же год оценивается в 28,1 млн рублей.

В марте МТС приобрела 100% в компании DY Technologies, которая строит завод по производству импортозамещающих компонентов для автомобилей.

Фото на обложке: Пресс-служба МТС