МТС купит более 50% в разработчике IoT для транспорта «Проектная среда»

МТС в апреле 2023 года планирует закрыть сделку по покупке более 50% в разработчике решений в области интернета вещей (IoT) для транспорта «Проектная среда». Сумма сделки оценивается в 1,5-2 млрд рублей.
Покупка компании может позволить МТС нарастить выручку в сегменте мобильной передачи данных, так как после приобретения вендор начнет пользоваться только услугами оператора, а не других операторов связи, узнал «Коммерсантъ».
Эксперты назвали сделку по покупке компании логичным дополнением к другим предприятиям МТС в области IoT и телематики, но отмечают, что спрос на такие решения сейчас зависит от факторов, не связанных с телекоммуникационным бизнесом.
В МТС отказались от комментариев, в «Проектной среде» на запрос издания не ответили.
- В марте МТС купила компанию DY Technologies, которая строит завод по производству импортозамещающих компонентов для автомобилей. С этим приобретением МТС планирует развивать бизнес-вертикаль своей структуры «МТС-Авто».
- По данным из ЕГРЮЛ, ООО «Ди Вай Технолоджис» основано в 2019 году. По итогам 2021 года компания получила выручку в размере 30,8 млн рублей при чистом убытке в 924 тыс. рублей.
Фото на обложке: Alexander Piragis /
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