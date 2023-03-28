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МТС купит более 50% в разработчике IoT для транспорта «Проектная среда»

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

МТС в апреле 2023 года планирует закрыть сделку по покупке более 50% в разработчике решений в области интернета вещей (IoT) для транспорта «Проектная среда». Сумма сделки оценивается в 1,5-2 млрд рублей.

МТС купит более 50% в разработчике IoT для транспорта «Проектная среда»

Покупка компании может позволить МТС нарастить выручку в сегменте мобильной передачи данных, так как после приобретения вендор начнет пользоваться только услугами оператора, а не других операторов связи, узнал «Коммерсантъ».

Эксперты назвали сделку по покупке компании логичным дополнением к другим предприятиям МТС в области IoT и телематики, но отмечают, что спрос на такие решения сейчас зависит от факторов, не связанных с телекоммуникационным бизнесом.

В МТС отказались от комментариев, в «Проектной среде» на запрос издания не ответили.

  • В марте МТС купила компанию DY Technologies, которая строит завод по производству импортозамещающих компонентов для автомобилей. С этим приобретением МТС планирует развивать бизнес-вертикаль своей структуры «МТС-Авто».
  • По данным из ЕГРЮЛ, ООО «Ди Вай Технолоджис» основано в 2019 году. По итогам 2021 года компания получила выручку в размере 30,8 млн рублей при чистом убытке в 924 тыс. рублей.

Фото на обложке: Alexander Piragis / Shutterstock

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