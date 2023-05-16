Владелец Rostic’s выкупил у польского Amrest российский бизнес KFC

Польский холдинг Amrest, который владел 215 ресторанами KFC в РФ, завершил продажу активов компании «Смарт Сервис», стоимость сделки составила €100 млн. Об этом сообщается на сайте холдинга.

«Сделка была закрыта и зарегистрирована сегодня в соответствующих местных органах власти в соответствии с положениями применимых нормативных актов. Окончательная сумма сделки, которая уже была получена Amrest в полном объеме, составила €100 млн», — говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что после выплаты налога со сделки примерно в €4 млн компания прекратит любое присутствие на рынке РФ.

Изначально польский Amrest хотел продать бизнес ООО «Альмира» и даже получил одобрение от ФАС. Однако позднее договор купли-продажи был расторгнут.

В апреле американский холдинг Yum! Brands Yum! Brands завершил продажу компании «Смарт Сервис» российского бизнеса KFC. Сделка включала 70 ресторанов, права на франшизу, операционную систему компании и товарный знак Rostic’s.

После этого бывший флагманский ресторан KFC в Москве заработал под вывеской Rostic’s.

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