Бывший флагманский ресторан KFC открылся в Москве под брендом Rostic's

Флагманский Rostic’s открылся в Москве на месте KFC на Тверской-Ямской, сообщает корреспондент RB.RU с церемонии открытия ресторана.

25 ресторанов в ближайшее время будут открыты в Москве, затем 15 ресторанов в ХМАО, а потом все рестораны в Московской области.

Ранее американская Yum! Brands сообщила о завершении сделки по продаже российского бизнеса KFC ижевской компании «Смарт сервис ЛТД». Сделка включает в себя продажу 70 ресторанов KFC, операционной системы, прав на основную франшизу. Ижевская компания стала франчайзером для 1058 партнерских точек.

Партнер «Смарт сервис ЛТД» Константин Котов сообщил журналистам, что фокус — сохранение стандартов KFC: «Основная идея, чтобы мы бренд подхватили, развили».



Он добавил, что сейчас основная цель — провести ребрендинг. «У нас есть планы закончить всю страну (ребрендинг — прим. ред.) за 18 месяцев», — добавил Котов.

Отвечая на вопрос о новом логотипе, гендиректор «Юнирест» (управляет бывшими активами американской Yum! Brands) Татьяна Шаманская сообщила, что компании «важно соблюсти преемственность». «Мы проводили опросы гостей и тестировали написание названий. Выбрали название на латинице. Это то, за что проголосовали наши гости», — пояснила Шаманская.

Она добавила, что права на бренд Rostic's со всеми вариантами написания находятся на регистрации.

Логотип обновленной сети, как отмечают ее собственники, сохраняет преемственность — полоски, ч/б контур, красные цвета.

Компания будет работать над расширением линейекм продуктов. Сейчас, на этапе восстановения работы, отличий в меню не будет.

Также одним из условий сделки был ребрендинг ресторанов. Новый владелец должен был создать «отличную от Yum! концепцию», а также сохранить рабочие места всей российской команде.



KFC начала менять вывески ресторанов в Москве на Rostic's еще в конце января 2023 года, однако спустя несколько дней они исчезли, а представители «Смарт сервиса» заявляли, что логотип будет более заметным, но сохранит узнаваемость.

ООО «Смарт сервис ЛТД» принадлежит Константину Котову и Андрею Осколкову. Бизнесмены также занимаются развитием восьми ресторанов «Росинтера» (бренды IL Patio, «Планета суши» и другие).

Yum! Brands заявила о приостановке работы своих ресторанов KFC в России в начале марта 2022 года. При этом точки, работавшие по франшизе, продолжали свою деятельность, так как большая часть ресторанов в России под брендом KFC управляется по договорам франчайзинга и принадлежит российским юрлицам.