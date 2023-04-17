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Холдинг Yum! Brands закрыл сделку по продаже российского бизнеса KFC

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Американский холдинг Yum! Brands закрыл сделку по продаже российского бизнеса KFC компании «Смарт сервис». Она будет руководить процессом ребрендинга ресторанов, о котором было объявлено еще в августе прошлого года.

Холдинг Yum! Brands закрыл сделку по продаже российского бизнеса KFC

О завершении всех процессов по продаже бизнеса KFC в России объявил в пресс-релизе уже бывший владелец ресторанов – американский холдинг Yum! Brands.

Сделка включает все рестораны KFC в России, права на франшизу, операционную систему компании и товарный знак Rostic’s, уточняется в сообщении Yum! Brands.

Покупатель в лице компании «Смарт сервис» будет руководить процессом ребрендинга ресторанов сети, который был анонсирован в августе 2022 года. Уточнялось, что после завершения ребрендинга Yum! Brands полностью покинет российский рынок.

Бывшее дочернее предприятие в России американской Yum! Brands –  ООО «Юнирест» – в январе текущего года обратилось в Роспатент с заявкой на регистрацию товарного знака Rostic’s.

Фото на обложке: Bjoern Wylezich / Shutterstock

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