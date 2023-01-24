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Бывшая «дочка» владельца KFC подала в Роспатент заявку на регистрацию бренда Rostic’s

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Бывшее дочернее предприятие владельца сети ресторанов KFC обратилось в Роспатент за регистрацией бренда Rostic’s. Товарный знак позволит компании «Юнирест» оказывать услуги кафе, продавать еду и напитки.

Бывшая «дочка» владельца KFC подала в Роспатент заявку на регистрацию бренда Rostic’s

О поступлении в Роспатент заявки на регистрацию товарного знака Rostic’s сообщает агентство «Москва» со ссылкой на имеющиеся в распоряжении подтверждающие документы.

Из текста заявки следует, что товарный знак позволит оказывать услуги кафе, работать на доставку еды, производить и продавать традиционные для ресторанов KFC блюда из курицы, а также напитки.

Заявку в Росспатент подало ООО «Юнирест» – бывшее дочернее предприятие в России американской Yum! Brands, которая была владельца российской сети ресторанов KFC. Ранее компания называлась ООО «Ям! Ресторантс интернэшнл Раша Си Ай Эс», но в ноябре 2022 года сменила название.

О продаже российского бизнеса KFC местному франчайзи стало известно 25 октября 2022 года. Через месяц ФАС одобрила сделку и разрешила ООО «Смарт Сервис» стать владельцем 70 ресторанов и франчайзером для 1 058 партнерских заведений.

Фото на обложке: KULLAPONG PARCHERAT / Shutterstock

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