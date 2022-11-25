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ФАС одобрила продажу российского бизнеса KFC местному франчайзи

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Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) одобрила ходатайство ООО «Смарт Сервис Лтд» о приобретении российского бизнеса KFC, говорится в сообщении ведомства.

ФАС одобрила продажу российского бизнеса KFC местному франчайзи

После сделки компания станет собственником 70 ресторанов и франчайзером для 1 058 партнерских ресторанов.

Антимонопольная служба посчитала, что сделка не повлечет ограничение конкуренции на рынке общепита. «Она позволит сохранить рабочие места для сотрудников и обеспечить дальнейшую деятельность организации в пределах страны», — говорится в сообщении.

В октябре стало известно, что американская компания Yum! Brands заключила договор по продаже российского подразделения KFC компании «Смарт сервис». По условиям, местному партнеру перейдут права на российские активы компании — собственные рестораны, права на мастер-франшизу и систему управления сетью франчайзинговых ресторанов.

Покупатель также должен будет провести ребрендинг ресторанов, чтобы создать «отличную от Yum! концепцию», а также сохранить рабочие места всей российской команде. 

  • ООО «Смарт сервис ЛТД» владеют Константин Котов и Андрей Осколков, которым принадлежит ГК «Фуд-сервис», управляющая по франшизе 41 заведением KFC. Бизнесмены также занимаются развитием восьми ресторанов «Росинтера» (бренды IL Patio, «Планета суши» и другие).
  • Yum! Brands заявила о приостановке работы своих ресторанов KFC в России в начале марта. При этом точки, работавшие по франшизе, продолжали свою деятельность, так как большая часть ресторанов в России под брендом KFC управляется по договорам франчайзинга и принадлежит российским юрлицам.

Фото на обложке: Unsplash

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