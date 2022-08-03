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Российские KFC и Pizza Hut сменят название

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Российские рестораны KFC и Pizza Hut сменят название. Пока еще владелец сетей – американская Yum! Brands – анонсировала ребрендинг. Ответственность за него возьмут на себя местные руководители, которые покупают бизнес.

Российские KFC и Pizza Hut сменят название

Yum! Brands готовится к ребрендингу российских ресторанов KFC и Pizza Hut, об этом говорится в опубликованном компанией пресс-релизе.

После того, как ребрендинг будет завершен, Yum! Brands окончательно покинет российский рынок. Владельцами ресторанов станут местные руководители, которые покупают бизнес Yum! Brands в России.

Сообщается, что Yum! Brands уже передала бизнес Pizza Hut местному оператору, который приступил к ребрендингу. Продолжаются переговоры о передаче ресторанов KFC, в том числе тех, что работают по франшизе.

Развитие на российском рынке Yum! Brands прекратила в начале марта. В июле стало известно, что компания продаст весь российский бизнес местному руководству. На конце 2021 года бизнес Yum! Brands в России насчитывал 1086 ресторанов KFC и 50 ресторанов Pizza Hut.

Фото на обложке: Karolis Kavolelis / Shutterstock

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