Владелец ресторанов KFC продаст их и уйдет из России

Владелец ресторанов KFC в России продаст их местному руководству. Американская Yum! Brands уже продала сеть российских Pizza Hut, после продажи KFC компания намерена прекратить работу в России.

О планах на продажу ресторанов KFC в России Yum! Brands сообщила на своем сайте. Отмечается, что после сделки компания намерена прекратить работу в России.

Yum! Brands владела в России также ресторанами Pizza Hut, но эту сеть она уже продала. Покупателем выступил местный оператор, который начал процесс ребрендинга.

Планируется, что KFC купят российские топ-менеджеры сети. Yum! Brands планирует продать также сеть франчайзинговых ресторанов. Франшизой владеет AmRest, которая объявила о приостановке деятельности в России в начале мая. Сеть планировали продать «ВТБ Капиталу», но сделка не удалась, после чего AmRest начала искать нового покупателя.

Развитие бизнеса в России американская Yum! Brands приостановила еще в начале марта после начала спецоперации на Украине.

Фото на обложке: Bjoern Wylezich / Shutterstock