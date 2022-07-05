Владелец ресторанов KFC продаст их и уйдет из России

Владелец ресторанов KFC в России продаст их местному руководству. Американская Yum! Brands уже продала сеть российских Pizza Hut, после продажи KFC компания намерена прекратить работу в России.
О планах на продажу ресторанов KFC в России Yum! Brands сообщила на своем сайте. Отмечается, что после сделки компания намерена прекратить работу в России.
Yum! Brands владела в России также ресторанами Pizza Hut, но эту сеть она уже продала. Покупателем выступил местный оператор, который начал процесс ребрендинга.
Планируется, что KFC купят российские топ-менеджеры сети. Yum! Brands планирует продать также сеть франчайзинговых ресторанов. Франшизой владеет AmRest, которая объявила о приостановке деятельности в России в начале мая. Сеть планировали продать «ВТБ Капиталу», но сделка не удалась, после чего AmRest начала искать нового покупателя.
Развитие бизнеса в России американская Yum! Brands приостановила еще в начале марта после начала спецоперации на Украине.
Фото на обложке: Bjoern Wylezich /
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