Компания-владелец KFC и Pizza Hut приостановила развитие бизнеса в России

Компания Yum! Brands, владеющая ресторанами быстрого питания KFC и Pizza Hut, приостановила инвестиции в развитие сети на территории России, сообщила пресс-служба компании.
«Как и многие другие во всем мире мы потрясены и опечалены трагическими событиями, разворачивающимися на Украине. Yum! Brands приостановила все инвестиции и работы по открытию ресторанов в России, а также рассматривает возможность применения дополнительных мер», — сказано в сообщении.
В России бизнес Yum! Brands включает около 1 тыс. ресторанов KFC и 50 заведений Pizza Hut, почти все из которых управляются независимыми владельцами по лицензионным или франчайзинговым соглашениям.
Омбудсмен в сфере ресторанного бизнеса Москвы Сергей Миронов 9 марта выразил мнение, что KFC с большой вероятностью останется на рынке, так как в России она работает по франшизе. «Ни в одном франшизном договоре не предусмотрено закрытие после команды сверху. При всем желании KFC закрыться в России это будет невозможно, потому что франчайзи они закрыть в принципе не смогут», — передает «РИА Новости» слова Миронова.
Ранее о приостановке работы в России сообщила сеть кофеен Starbucks и фаст-фуд сеть McDonald’s, которая пошла на этот под давлением общества.
Фото на обложке: Manu Padilla /
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