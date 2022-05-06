Владелец KFC попытался продать бизнес в России

Владелец KFC и Pizza Hut компания AmRest в начале мая сообщила о приостановке деятельности в России. Ресторанный холдинг не смог продать российское подразделение «ВТБ Капиталу».

Сделка обсуждалась еще до начала российской спецоперации на Украине, но сорвалась из-за западных санкций против ВТБ. AmRest сейчас ищет нового покупателя на заведения, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

В начале года бизнес AmRest в России аналитики оценили в 5-6 млрд рублей, но на фоне санкций эта сумма уменьшилась на 30%, с учетом рисков отзыва франшизы и на 50%.

В начале марта компания сообщила о временной приостановке деятельности в России. Однако ее заведения по-прежнему работают. В 2021 году в России было 1086 ресторанов KFC и 50 ресторанов Pizza Hut, большая часть из них открыта франчайзи.

После начала спецоперации на Украине многие зарубежные компании заявили об уходе или приостановки бизнеса в России. Среди них предприятия в сфере общественного питания: McDonald's, Papa John’s и другие.

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