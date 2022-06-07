Собственник мастер-франшизы Pizza Hut в России продал бизнес владельцу «IL Патио»

Польская Amrest — владелец мастер-франшизы сети пиццерий Pizza Hut в России — продать бизнес компании «Ной-М», основанной топ-менеджерами «Ростик» (развивает рестораны «IL Патио», «Планета суши», T.G.I. Friday’s).
По данным «Коммерсанта», сумма сделки составила примерно 300 млн рублей. После сделки сеть может сменить название. Американский владелец бренда Pizza Hut — Yum! Brands — еще до начала спецоперации был недоволен работой российских заведений сети.
О переговорах Yum! Brands холдинг Amrest сообщил в своей отчетности за первый квартал 2022 года. Сделка уже закрыта. Собственник одного из помещений, где находится пиццерия Pizza Hut, сооющил газете, что договор аренды перезаключен на новую компанию — ООО «Ной-М».
В Amrest подтвердили, что больше не являются оператором ресторанов Pizza Hut в России, в Yum! Brands не ответили на запрос издания.
По 10% «Ной-М» принадлежит гендиректору этой компании и совладельцу сети One Price Coffee Алексею Чайке и гендиректору ООО «Корпэстейт» (подконтрольно ресторанному холдингу «Ростик») Светлане Берсневой. Самой крупной долей — 80% — владеет старший вице-президент «Ростика» Владимир Мехришвил.
В «Ростик» входит группа «Росинтер», которая развивает в РФ сети «IL Патио», «Планета суши», T.G.I. Friday’s и кофейни Costa Coffee. В «Росинтере» заявили, что к ним сделка отношения не имеет. В «Корпэстейт» отметили, что не располагают информацией о сделке своих топ-менеджеров.
- В России под брендом Pizza Hut функционирует 70 пиццерий. По данным источника «Ъ» на рынке, 39 точек развивали франчайзи, остальными Amrest управляла самостоятельно.
- В начале мая Amrest сообщила о приостановке деятельности в России. Ресторанный холдинг попытался продать бизнес KFC в России «ВТБ Капиталу», но из-за санкций не смог этого сделать.
Фото на обложке: Jasni /
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10 июня 2022