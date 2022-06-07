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Собственник мастер-франшизы Pizza Hut в России продал бизнес владельцу «IL Патио»

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

Польская Amrest — владелец мастер-франшизы сети пиццерий Pizza Hut в России — продать бизнес компании «Ной-М», основанной топ-менеджерами «Ростик» (развивает рестораны «IL Патио», «Планета суши», T.G.I. Friday’s).

Собственник мастер-франшизы Pizza Hut в России продал бизнес владельцу «IL Патио»

По данным «Коммерсанта», сумма сделки составила примерно 300 млн рублей. После сделки сеть может сменить название. Американский владелец бренда Pizza Hut — Yum! Brands — еще до начала спецоперации был недоволен работой российских заведений сети.

О переговорах Yum! Brands холдинг Amrest сообщил в своей отчетности за первый квартал 2022 года. Сделка уже закрыта. Собственник одного из помещений, где находится пиццерия Pizza Hut, сооющил газете, что договор аренды перезаключен на новую компанию — ООО «Ной-М».

В Amrest подтвердили, что больше не являются оператором ресторанов Pizza Hut в России, в Yum! Brands не ответили на запрос издания.

По 10% «Ной-М» принадлежит гендиректору этой компании и совладельцу сети One Price Coffee Алексею Чайке и гендиректору ООО «Корпэстейт» (подконтрольно ресторанному холдингу «Ростик») Светлане Берсневой. Самой крупной долей — 80% — владеет старший вице-президент «Ростика» Владимир Мехришвил.

В «Ростик» входит группа «Росинтер», которая развивает в РФ сети «IL Патио», «Планета суши», T.G.I. Friday’s и кофейни Costa Coffee. В «Росинтере» заявили, что к ним сделка отношения не имеет. В «Корпэстейт» отметили, что не располагают информацией о сделке своих топ-менеджеров.

  • В России под брендом Pizza Hut функционирует 70 пиццерий. По данным источника «Ъ» на рынке, 39 точек развивали франчайзи, остальными Amrest управляла самостоятельно.
  • В начале мая Amrest сообщила о приостановке деятельности в России. Ресторанный холдинг попытался продать бизнес KFC в России «ВТБ Капиталу», но из-за санкций не смог этого сделать.

Фото на обложке: Jasni / Shutterstock

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