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ФАС одобрила сделку по продаже ресторанов польского франчайзи KFC

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Сделку по продаже ресторанов польского франчайзи KFC одобрили в ФАС. Amrest Group, развивавшая сеть по франшизе американской Yum! Brands продает бизнес компании «Альмира». Польский холдинг рассчитывает получить за активы не менее 100 млн евро.

ФАС одобрила сделку по продаже ресторанов польского франчайзи KFC

О том, что польская Amrest Group получила одобрение антимонопольной службы на продажу своего бизнеса KFC в России, сообщили в пресс-службе ФАС. Покупателем бизнеса выступает российское ООО «Альмира». 

Amrest Group развивала в России сеть ресторанов KFC по франшизе американской Yum! Brands. В декабре стало известно, что холдинг намерен продать бизнес и рассчитывает получать от сделки не менее 100 млн евро.

По данным ФАС, 214 ресторанов KFC в России принадлежат Amrest Group.

«В результате сделки они перейдут в собственность компании “Альмира”, которая будет определять условия осуществления предпринимательской деятельности в отношении этих ресторанов», – отметили в ФАС.

Продажа ресторанов не повлияет на состояние конкуренции на рынках, уточнили в ведомстве.

Фото на обложке: YuryKara / Shutterstock

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