ФАС одобрила сделку по продаже ресторанов польского франчайзи KFC

Сделку по продаже ресторанов польского франчайзи KFC одобрили в ФАС. Amrest Group, развивавшая сеть по франшизе американской Yum! Brands продает бизнес компании «Альмира». Польский холдинг рассчитывает получить за активы не менее 100 млн евро.

О том, что польская Amrest Group получила одобрение антимонопольной службы на продажу своего бизнеса KFC в России, сообщили в пресс-службе ФАС. Покупателем бизнеса выступает российское ООО «Альмира».

Amrest Group развивала в России сеть ресторанов KFC по франшизе американской Yum! Brands. В декабре стало известно, что холдинг намерен продать бизнес и рассчитывает получать от сделки не менее 100 млн евро.

По данным ФАС, 214 ресторанов KFC в России принадлежат Amrest Group.

«В результате сделки они перейдут в собственность компании “Альмира”, которая будет определять условия осуществления предпринимательской деятельности в отношении этих ресторанов», – отметили в ФАС.

Продажа ресторанов не повлияет на состояние конкуренции на рынках, уточнили в ведомстве.

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