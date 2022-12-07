Польский холдинг Amrest Group нашел покупателя на рестораны KFC в России

Холдинг Amrest Group продаст принадлежащие ему в России рестораны KFC. Об этом говорится на сайте компании. Покупателем выступит ООО «Альмира», другие подробности сделки не сообщаются.

Amrest Group работал в России с 2007 года и управлял 215 ресторанами международной сети по франшизе. После начала боевых действий на Украине холдинг приостановил деятельность принадлежащих ему точек KFC и Pizza Hut в стране.

Из предстоящей сделки Amrest намерен выручить не менее €100 млн, это примерно 6,6 млрд рублей по актуальному курсу ЦБ. Однако для того, чтобы продать активы, требуется одобрение владельца всего бренда — американской компании Yum! Brands. Также нужно получить согласие Федеральной антимонопольной службы. В ведомстве отметили, что пока никаких ходатайств не поступало.

В России работало около 1 тыс. заведений KFC, из них холдингу Amrest Group принадлежит около трети.

В октябре владелец ресторанов KFC компания Yum! Brands объявила о продаже 70 заведений в РФ структурам ижевского франчайзи «Фуд-сервис».

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