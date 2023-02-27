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Польский франчайзи KFC нашел нового покупателя на свои рестораны

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Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

Польский франчайзи KFC — холдинг Amrest — расторг договор купли-продажи, который был заключен с ООО «Альмира», и подписал новый договор с компанией «Смарт-Сервис». Об этом сообщает РБК со ссылкой на сообщение франчайзи.

Польский франчайзи KFC нашел нового покупателя на свои рестораны

Аmrest собирался продать «Альмире» 214 ресторанов KFС и 21 февраля получил от ФАС одобрение на эту сделку.

Новым покупателем стал ижевский франчайзи «Смарт-Сервис», который управлял 41 заведением. В ноябре «Смарт-Сервис» приобрел 70 ресторанов KFC.

На проведение сделки потребуется новое разрешение антимонопольного органа.

Всего в России по состоянию на июнь 2022 года по системе франчайзинга действовало 1058 партнерских ресторанов быстрого питания KFC. Американский холдинг Yum! Brands, владелец сети, начал процесс передачи российского бизнеса в октябре прошлого года.

Фото на обложке: Unsplash

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