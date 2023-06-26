Цифровая платформа для управления стройкой Pragmacore привлекла 74 млн рублей инвестициий

Разработчик цифровой платформы для управления стройкой Pragmacore закрыл первый раунд инвестиций на суму 74 млн рублей, сообщил RB.RU представитель компании.

Имена инвесторов не раскрываются. Они получили миноритарную долю в компании — до 10%. Весь проект оценивается в 1 млрд рублей.

Pragmacore — это облачное решение для управления строительными проектами. С помощью платформы можно контролировать сроки проекта и бюджет, также есть встроенные алгоритмы машинного обучения для определения открытого фронта работ и ожидаемых сроков окончания реализациипроектов.

По собственным данным, использование платформы позволяет строительным компаниям сократить затраты на строительство объекта в среднем на 7%.

Ангельское финансирование пойдет на дальнейшую разработку платформы Pragmacore и масштабирование продаж.

Проект в 2021 году основали Кирилл Поляков, Алексей Дроздов (оба в прошлом — «топ-менеджеры крупных строительных холдингов в промышленных и нефтегазовых сферах») и Александр Черняк (предприниматель в сфере IT с 15-летним опытом создания цифровых продуктов).

В офисах компании на сейчас работают около 100 сотрудников, Pragmacore является резидентом «Сколково».

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