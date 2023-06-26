Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

Цифровая платформа для управления стройкой Pragmacore привлекла 74 млн рублей инвестициий

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

Разработчик цифровой платформы для управления стройкой Pragmacore закрыл первый раунд инвестиций на суму 74 млн рублей, сообщил RB.RU представитель компании.

Цифровая платформа для управления стройкой Pragmacore привлекла 74 млн рублей инвестициий

Имена инвесторов не раскрываются. Они получили миноритарную долю в компании — до 10%. Весь проект оценивается в 1 млрд рублей.

Pragmacore — это облачное решение для управления строительными проектами. С помощью платформы можно контролировать сроки проекта и бюджет, также есть встроенные алгоритмы машинного обучения для определения открытого фронта работ и ожидаемых сроков окончания реализациипроектов.

По собственным данным, использование платформы позволяет строительным компаниям сократить затраты на строительство объекта в среднем на 7%.

Ангельское финансирование пойдет на дальнейшую разработку платформы Pragmacore и масштабирование продаж.

Проект в 2021 году основали Кирилл Поляков, Алексей Дроздов (оба в прошлом — «топ-менеджеры крупных строительных холдингов в промышленных и нефтегазовых сферах») и Александр Черняк (предприниматель в сфере IT с 15-летним опытом создания цифровых продуктов).

В офисах компании на сейчас работают около 100 сотрудников, Pragmacore является резидентом «Сколково».

Фото на обложке: Unsplash

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Digital на стройке: 4 технологии девелопмента, которые только набирают обороты
  2. 2 Тренды на рынке недвижимости: что происходило с трафиком, стоимостью клика и сделками с января по июнь 2022
  3. 3 Гибкий офис в кризис: как выбрать и чего ожидать
  4. 4 Что нужно стартапу из сферы IT и недвижимости, чтобы добиться внимания аудитории и привлечь топовых партнеров?
  5. 5 Что произошло на рынке аренды квартир в 2021 и к чему готовиться?
20 самых успешных предпринимателей в PropTech
Рейтинг RB.RU
Перейти

ВОЗМОЖНОСТИ

30 июня 2023

NRG Accelerator

30 июня 2023

Навстречу импакт-стартапам

30 июня 2023

Cartier Women's Initiative 2024

Все ВОЗМОЖНОСТИ