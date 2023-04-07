Сервис приема российских и зарубежных платежей Platim привлек 15 млн рублей в обмен на 6% своих акций при оценке 250 млн рублей. Инвестором стал предприниматель Антон Михайлов. Инвестиции пойдут на создание новых продуктов внутри сервиса и маркетинг. Об этом RB.RU cообщили в пресс-службе компании.

Платежный сервис Platim привлек 15 млн рублей на создание новых продуктов и маркетинг