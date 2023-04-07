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Платежный сервис Platim привлек 15 млн рублей на создание новых продуктов и маркетинг

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Сервис приема российских и зарубежных платежей Platim привлек 15 млн рублей в обмен на 6% своих акций при оценке 250 млн рублей. Инвестором стал предприниматель Антон Михайлов. Инвестиции пойдут на создание новых продуктов внутри сервиса и маркетинг. Об этом RB.RU cообщили в пресс-службе компании.

Платежный сервис Platim привлек 15 млн рублей на создание новых продуктов и маркетинг

Компания объяснила продажу акций тем, что неоднократно получала предложения инвестиций, поэтому решила «впустить в проект инвестора, который имеет понимание специфики нашего рынка и сделает нашу команду сильнее», отметил основатель Platim.ru Леонид Румянцев.

  • Platim был основана в апреле 2021 года и запускался как сервис массовых выплат самозанятым. В 2022 году Platim сменил бизнес-модель и начал разрабатывать свои финтех-решения. Сейчас это сервис приема российских и зарубежных платежей с собственным маркетплейсом для продвижения и продажи товаров. 
  • На сайте Platim сообщается, что комиссия за прием платежей составляет 2,9%. Также через сервис можно приобрести рассрочку до 300 тыс. рублей и настроить онлайн-кассу бесплатно. 
  • В начале 2023 года гендиректором сервиса стала управляющий директор банка «Бланк» Елена Кулигина. До этого она инвестировала в компанию в раунде на 23,4 млн рублей.

Фото на обложке: TippaPatt / Shutterstock

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