Платежный сервис Platim привлек 15 млн рублей на создание новых продуктов и маркетинг

Сервис приема российских и зарубежных платежей Platim привлек 15 млн рублей в обмен на 6% своих акций при оценке 250 млн рублей. Инвестором стал предприниматель Антон Михайлов. Инвестиции пойдут на создание новых продуктов внутри сервиса и маркетинг. Об этом RB.RU cообщили в пресс-службе компании.
Компания объяснила продажу акций тем, что неоднократно получала предложения инвестиций, поэтому решила «впустить в проект инвестора, который имеет понимание специфики нашего рынка и сделает нашу команду сильнее», отметил основатель Platim.ru Леонид Румянцев.
- Platim был основана в апреле 2021 года и запускался как сервис массовых выплат самозанятым. В 2022 году Platim сменил бизнес-модель и начал разрабатывать свои финтех-решения. Сейчас это сервис приема российских и зарубежных платежей с собственным маркетплейсом для продвижения и продажи товаров.
- На сайте Platim сообщается, что комиссия за прием платежей составляет 2,9%. Также через сервис можно приобрести рассрочку до 300 тыс. рублей и настроить онлайн-кассу бесплатно.
- В начале 2023 года гендиректором сервиса стала управляющий директор банка «Бланк» Елена Кулигина. До этого она инвестировала в компанию в раунде на 23,4 млн рублей.
Фото на обложке: TippaPatt /
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