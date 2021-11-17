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Сервис Platim для выплат фрилансерам и самозанятым привлек инвестиции и объявил о смене бизнес-модели

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

Сервис Platim для выплат фрилансерам и самозанятым объявил о втором раунде инвестиций — 5 млн рублей предоставил существующий акционер, основатель сервиса KudaGo Александр Прокофьев, еще 3 млн вложил CEO Platim Леонид Румянцев. О сделке стартапа и его пивоте RB.ru рассказал Румянцев.

Сервис Platim для выплат фрилансерам и самозанятым привлек инвестиции и объявил о смене бизнес-модели

«Мы стартап-студия, делали несколько разных финтехов, а сейчас сфокусировались на одном, который у нас лучше всего идет. Первый раунд у нас был на 3 млн рублей, мы потратили его на кастдев (customer development — прим. RB.ru) и различные технологии, но то, что у нас получилось, решили не запускать, потому что это есть у всех. Теперь мы хотим запустить принципиально новый банкинг, и под это взяли 8 млн рублей», — сообщил Румянцев.

Он не раскрыл суть работы нового сервиса, уточнив только, что запуск планируется весной 2022 года. Привлеченные средства также пойдут на усиление команды, маркетинг и закупку софта. Вся компания, по словам Румянцева, сейчас оценивается в 100 млн рублей.

Согласно данным ЕГРЮЛ, в настоящее время 55% в ООО «Платим» принадлежит Леониду Румянцеву, 25% — Николаю Захарову, по 10% — Александру Прокофьеву и Елене Гавриловой.

По словам Румянцева, после сделки Прокофьев увеличит долю до 16%, а Николай Захаров выйдет из проекта. Доли в компании получат также новые ключевые члены команды.

Леонид Румянцев также уточнил, что свободными на продажу в рамках второго раунда остаются еще 2%. Изначально Platim планировал привлечь 10 млн рублей.

Platim появился в апреле 2021 года. Стартап организовывает выплаты фрилансерам и самозанятым, а затем самостоятельно собирает чеки в один реестр и предоставляет закрывающие документы.

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Фото на обложке: Unsplash

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