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Управляющий директор банка «Бланк» возглавила платежный сервис Platim

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Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

Генеральным директором сервиса приема российских и зарубежных платежей Platim стала управляющий директор банка «Бланк» Елена Кулигина. Месяцем ранее она инвестировала в компанию в раунде на 23,4 млн рублей.

Управляющий директор банка «Бланк» возглавила платежный сервис Platim

«У нас новый генеральный директор. Стратег с блистательным умом, невероятно ценным опытом и просто потрясающая женщина — Елена Кулигина», — сообщил на своей странице в Facebook* основатель Platim Леонид Румянцев.

Елена Кулигина — топ-менеджер банка Blanc и бывший топ-менеджер «Модульбанка» — в декабре 2021 года стала инвестором Platim в раунде на 23,4 млн рублей. Тогда же свою долю в сервисе увеличил основатель KudaGo Александр Прокофьев.

Platim был основана в апреле 2021 года и запускался как сервис массовых выплат самозанятым. В 2022 году Platim сменил бизнес-модель и начал разрабатывать свои финтех-решения. Сейчас это сервис приема российских и зарубежных платежей с собственным маркетплейсом для продвижения и продажи товаров. Оценка стартапа по итогам последней сделки составила $2,55 млн.

*Компания Meta и входящие в нее Facebook и Instagram признаны экстремистскими организациями, деятельность которых запрещена в РФ.

Фото на обложке: Unsplash

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