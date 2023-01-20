Управляющий директор банка «Бланк» возглавила платежный сервис Platim

Генеральным директором сервиса приема российских и зарубежных платежей Platim стала управляющий директор банка «Бланк» Елена Кулигина. Месяцем ранее она инвестировала в компанию в раунде на 23,4 млн рублей.
«У нас новый генеральный директор. Стратег с блистательным умом, невероятно ценным опытом и просто потрясающая женщина — Елена Кулигина», — сообщил на своей странице в Facebook* основатель Platim Леонид Румянцев.
Елена Кулигина — топ-менеджер банка Blanc и бывший топ-менеджер «Модульбанка» — в декабре 2021 года стала инвестором Platim в раунде на 23,4 млн рублей. Тогда же свою долю в сервисе увеличил основатель KudaGo Александр Прокофьев.
Platim был основана в апреле 2021 года и запускался как сервис массовых выплат самозанятым. В 2022 году Platim сменил бизнес-модель и начал разрабатывать свои финтех-решения. Сейчас это сервис приема российских и зарубежных платежей с собственным маркетплейсом для продвижения и продажи товаров. Оценка стартапа по итогам последней сделки составила $2,55 млн.
*Компания Meta и входящие в нее Facebook и Instagram признаны экстремистскими организациями, деятельность которых запрещена в РФ.
Фото на обложке: Unsplash
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