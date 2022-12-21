Платежный сервис Platim привлек 23,4 млн рублей от топ-менеджера банка Blanc и основателя KudaGo

Сервис приема российских и зарубежных платежей Platim закрыл третий раунд инвестиций на 23,4 млн рублей. Оценка стартапа после сделки составила $2,55 млн, об этом RB.RU сообщили в пресс-службе Platim.

Компания была основана в апреле 2021 года и запускалась как сервис массовых выплат самозанятым, но в 2022 году Platim объявил о смене бизнес-модели и начал разрабатывать свои технологические финтех-решения. Сейчас проект позиционирует себя как сервис приема российских и зарубежных платежей с собственным маркетплейсом для продвижения и продажи товаров.

«После успешного пивота в платежный сервис мы разработали продукт нового поколения. На стадии beta-тестирования к нам вошел новый инвестор и выкупил 12% акций компании за 21,6 млн рублей. Инвестиции пойдут на дальнейшую разработку и масштабирование», — сообщил основатель Platim Леонид Румянцев.

Новым инвестором стал один из топ-менеджеров банка Blanc и бывший топ-менеджер «Модульбанка» Елена Кулигина. Также свою долю увеличил текущий инвестор — основатель KudaGo Александр Прокофьев, который вложил 1,8 млн рублей (теперь ему принадлежит 17% компании).

Кулигина также займет должность генерального директора Platim. В компании считают, что банковский опыт нового инвестора поможет в управлении и масштабировании.

Сейчас команда завершает тестирование продукта перед официальным запуском и выходом на рынок. На сайте Platim сообщается, что комиссия за прием платежей составляет 2,9%. Также через сервис можно приобрести рассрочку до 300 тыс. рублей и настроить онлайн-кассу бесплатно.

По данным ЕГРЮЛ на 5 апреля 2022 года, 56% в ООО «Платим» принадлежит основателю Леониду Румянцеву, 23% — Алексею Мишуровскому, 16% — основателю KudaGo Александру Прокофьеву и 5% — Наилю Абдуллину.