Сооснователь банка «Бланк» Алексей Васильев стал финансовым директором сервиса Platim

Сооснователь банка «Бланк» Алексей Васильев после экзита присоединился к команде платежного сервиса для инфобизнеса Platim.ru. Об этом RB.RU сообщили в пресс-службе компании.
Он стал топ-менеджером компании, заняв должность финансового директора и получив 6% акций компании. Среди его задач — управление финансами и стратегическое развитие Platim.
В июне 2023 года четверо основателей банка «Бланк» – Алексей Васильев, Антон Захаров, Дмитрий Салатов, Роберт Сабирянов – вышли из проекта, чтобы двигаться дальше. «Бланк» будет «более тесно» интегрироваться с финтех-сервисами МКБ.
- Platim был основана в апреле 2021 года и запускалась как сервис массовых выплат самозанятым, но в 2022 году компания объявила о смене бизнес-модели и начала разрабатывать свои технологические финтех-решения. Сейчас проект позиционирует себя как сервис приема российских и зарубежных платежей с собственным маркетплейсом для продвижения и продажи товаров.
- В декабре 2022 года Platim закрыл третий раунд инвестиций на 23,4 млн рублей. Оценка стартапа после сделки составила $2,55 млн.
Фото на обложке: Unsplash
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