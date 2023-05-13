Сервис по контролю эффективности сотрудников и учету рабочего времени Kickidler привлек $1 млн от венчурного фонда поставщика IT-решений Softline. В обмен на инвестиции фонд получил 40% компании. На привлеченные средства Kickidler планирует расширить продуктовую линейку.

Сервис по контролю за эффективностью сотрудников Kickidler привлек $1 млн от венчурного фонда Softline