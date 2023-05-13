Сервис по контролю за эффективностью сотрудников Kickidler привлек $1 млн от венчурного фонда Softline

Сервис по контролю эффективности сотрудников и учету рабочего времени Kickidler привлек $1 млн от венчурного фонда поставщика IT-решений Softline. В обмен на инвестиции фонд получил 40% компании. На привлеченные средства Kickidler планирует расширить продуктовую линейку.
Корпоративный венчурный фонд компании Softline вложил $1 млн в сервис по контролю эффективности сотрудников Kickidler. Об этом Forbes рассказал представитель фонда Softline Venture Partners.
Kickidler является разработчиком системы мониторинга работы сотрудников. Она фиксирует нажатия клавиш, записывает видео с веб-камеры рабочего компьютера – помогает понять, сколько времени сотрудник тратит на решение рабочих задач.
Разработанную Kickidler систему используют 3,9 тыс. компаний в 55 странах. Клиентами сервиса являются предприятия малого и среднего бизнеса, колл-центры.
На привлеченные средства Kickidler собирается расширить продуктовую линейку. Компания планирует запустить новое решение с мониторингом проектов, который будет работать как менеджер постановки задач. Также Kickidler намерен до конца года открыть представительства в Турции и Бразилии.
Ранее Softline купил у группы компаний «Аплана» три компании-разработчика корпоративных приложений для бизнеса. В сделку вошли контрольные пакеты акций в компаниях и права на их программные продукты.
Фото на обложке: metamorworks /
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